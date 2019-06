Rooney: ’Van Nistelrooy was briljante afmaker’

Edwin van der Sar is een van hen. Rooney was zo’n fan van de doelman dat hij hem zelfs onder de douche in de kleedkamer probeerde over te halen om zijn contract bij Manchester United te verlengen, nadat Van der Sar al had besloten een punt achter zijn keeperscarrière te zetten. De huidige algemeen directeur van Ajax bleef overigens bij zijn standpunt en stopte ondanks Rooneys pogingen op veertigjarige leeftijd.

Verder speelde de Engelsman in zijn jonge jaren samen met Ruud van Nistelrooy, ook op Old Trafford. Rooney: „Ruud was great, I loved him. Hij was een van mijn grootste voorbeelden. Toen ik samen met hem op één veld mocht staan, kwam er een droom uit. Het was een eer om van dichtbij naar hem te kijken en van hem te leren. Hij was een briljante afmaker.”

Los daarvan was Rooney naar eigen zeggen niet heel close met de huidige trainer van PSV O19. „Maar dat kwam vooral door het leeftijdsverschil. Ik was een jochie en kwam net kijken. Hij was al eind twintig en heel ervaren.”

Het is geen geheim dat de Nederlandse wereldspits en Cristiano Ronaldo niet altijd de beste vrienden waren in die periode. Rooney weet wel waarom. „Ruud was de piekfijne voorzetten van David Beckham gewend. Uiteindelijk vertrok David naar Real Madrid en brak de jonge Ronaldo door bij United. En Cristiano was in die tijd nog iets te veel bezig met allerlei trucjes. Daar moest Ruud wel even aan wennen…”

Luttele jaren later verhuisde Van Nistelrooy ook naar Real Madrid, terwijl Rooney Man United trouw bleef tot medio 2017.