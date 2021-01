Dakar Rally: eerste dagzege klassementsleider Cornejo

De Chileen had nog geen etappe gewonnen in de woestijnrally door Saudi-Arabië, maar hij bracht daarin maandag verandering. Cornejo legde de 375 kilometer lange proef tussen Sakaka en Neom als snelste af op zijn Honda. Price (KTM), die voor aanvang van de etappe slechts 1 seconde achterstand had in de algemene stand, gaf 1.05 toe. De Amerikaanse titelverdediger Ricky Brabec (Honda) eindigde als derde in de proef op 2.50 en bezet de zesde plaats in het algemeen klassement.

Een gegadigde voor de eindzege bij de motoren viel weg. De Fransman Xavier de Soultrait (Husqvarna), die vierde stond, kwam na 267 kilometer ten val en kon niet meer verder. Een helikopter moest de motorrijder naar het ziekenhuis vervoeren.