Amnesty geeft vernietigende kritiek op brief Infantino

„Als Gianni Infantino wil dat de wereld zich op het voetbal richt, dan is er een simpele oplossing: FIFA zou eindelijk eens kunnen beginnen met het aanpakken van de serieuze mensenrechtenschendingen in plaats van ze onder het tapijt te schuiven”, reageert Steve Cockburn van Amnesty International. „Een eerste stap zou zijn om zich in het openbaar uit te spreken voor oprichting van een fonds om migrantenarbeiders te compenseren, voor de start van het WK, en ervoor te zorgen dat lhbti’ers niet gediscrimineerd of lastiggevallen worden. Het is verbijsterend dat ze dit nog altijd niet hebben gedaan.”

Amnesty kwam in mei van dit jaar, samen met andere organisaties, met het voorstel om een uitgebreid herstelprogramma op te zetten om migrantenarbeiders te compenseren die slachtoffer zijn geworden van schendingen bij de voorbereiding en oplevering van de stadions en infrastructuur van het WK in Qatar. „Sindsdien heeft deze oproep steun gekregen van veel voetbalclubs en WK-sponsoren. De hogere leiding van de FIFA heeft het belang van compensatie erkend, maar de voetbalbond heeft zich daar nog niet publiekelijk aan gecommitteerd”, stelt Amnesty.

Haast maken

De overheid in Qatar liet woensdag weten niets te zien in een compensatiefonds. „Elk overlijden is een tragedie, maar er zijn geen criteria om dit fonds op te richten”, zei Ali ben Samikh Al-Marri, de minister van Arbeid, in een interview met het Franse persbureau AFP. „Waar zijn de slachtoffers? Heb je de namen?”

Amnesty wil dat de FIFA en Infantino haast maken. „Infantino heeft gelijk als hij zegt dat voetbal zich niet in een vacuüm bevindt. Honderdduizenden arbeiders zijn gebruikt om dit toernooi mogelijk te maken en hun rechten kunnen niet worden vergeten of weggewuifd. Ze verdienen gerechtigheid en compensatie, geen loze beloften, en de klok tikt door.”