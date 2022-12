VIDEO Ruziet boze Messi hier met Nederlander?

„Ik wil niet over de scheidsrechter praten, omdat je niet eerlijk kunt zijn”, sprak de captain van Argentinië na afloop bij een tv-interview op het veld. „Als je dat doet, zal de FIFA je bestraffen. Maar de FIFA moet goed nadenken, ze kunnen niet zo'n scheidsrechter op deze belangrijke wedstrijden zetten. Ze kunnen geen scheidsrechter inzetten die niet opgewassen is voor deze taak. We vreesden er voor de wedstrijd al voor, omdat we weten hoe hij wedstrijden leidt.”

Het is niet helemaal duidelijk waar Messi precies op doelt. Mogelijk ging het om de extra tijd die Lahoz toekende in de tweede helft. Deze werd met tien minuten uitgebreid, waarna Wout Weghorst vlak voor tijd de gelijkmaker maakte.

Bekijk ook: Van Gaal ergerde zich aan Argentinië en arbiter

Bij het verlaten van het veld leek de Argentijn het ook nog aan de stok te hebben met de technische staf van Oranje. Het is niet duidelijk of het een van de stafleden gaat, maar bij een ander interview ruziede de aanvaller nog met een persoon die buiten beeld stond. „Naar wie kijk je? Loop door stommeling”, beet Messi de persoon toe.