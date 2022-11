Trainer Schreuder snapt morrende Ajax-fans en ’voelt steun clubleiding’

Ajax verloor dit seizoen tweemaal van PSV, Napoli en Liverpool. Ook het uitduel met AZ liep verkeerd af. „Maar als we woensdag winnen van Vitesse, dan staan we wel bovenaan”, zei Schreuder. „Dat is de positie waar we willen staan.”

Ajax verkocht afgelopen zomer voor meer dan 200 miljoen euro aan spelers. De kampioen gaf ook meer dan 100 miljoen euro uit op de transfermarkt. Het is al november, maar Schreuder is nog altijd op zoek naar zijn ideale formatie, met veel ontevreden spelers als gevolg.

Achteraf is het ’makkelijk’

Steven Bergwijn en Dusan Tadic spelen regelmatig niet op hun favoriete positie, links voorin. Davy Klaassen hoorde zijn trainer vorige week nog zeggen dat hij een goed koppel met Brian Brobbey vormt. Maar voor het duel met PSV moest hij plaatsmaken voor Mohammed Kudus. Daley Blind is zijn basisplaats ook kwijt. Maar Schreuder constateerde na de nederlaag tegen PSV wel dat hij een verdediger met een goede pass had gemist.

„Achteraf is dat makkelijk”, zei hij over het ontbreken van een speler als Blind in zijn basisformatie. „En ik denk dat veel ploegen nog op zoek naar hun beste formatie zijn. We kunnen echt beter. Tegen Rangers speelden we dinsdag ook beter. Maar die 1-0 geven we weer zo makkelijk weg. En die 2-0 eigenlijk ook. We hebben geen aanspraak om een overwinning kunnen maken. Een gelijkspel had nog gekund.”

Schreuder baalde van de vele opstootjes op het veld. „Mijn spelers moeten hun energie in goed voetballen stoppen”, zei hij. „Dit past niet bij Ajax.”