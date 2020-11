Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Italiaanse Supercup in januari in Reggio Emilia

21.51 uur: De Italiaanse Supercup tussen kampioen Juventus en bekerwinnaar Napoli vindt dit seizoen in Reggio Emilia plaats. De organisatie maakte bekend dat de Supercup op 20 januari wordt gespeeld in het stadion van de club Sassuolo. De afgelopen twee seizoenen werd de wedstrijd in Saudi-Arabië gehouden.

Sinds 2014 is de Supercup nog maar één keer in Italië gespeeld. Dat was in 2017, toen Lazio Juventus in Rome versloeg met 3-2. Daarna werd de wedstrijd twee keer in Saudi-Arabië gespeeld.

In het verleden werd de Supercup twee keer gehouden in Qatar, vier keer in China, twee keer in de Verenigde Staten en zelfs één keer in Libië in 2002.

Tennis: Koolhof/Mektic in halve finales tegen Granollers/Zeballos

20.51 uur: Wesley Koolhof neemt het met Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic in de halve finales van de ATP Finals op tegen het duo Marcel Granollers en Horacio Zeballos. De partij wordt zaterdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) gespeeld.

De Spanjaard Granollers en de Argentijn Zeballos verloren vrijdag hun partij tegen de Oostenrijker Jürgen Melzer en de Fransman Edouard Roger-Vasselin. Het duo gaf aan het begin van de tiebreak in de eerste set op wegens een schouderblessure bij Granollers. Door de opgave plaatsten beide koppels zich voor de halve finales ten koste van het duo Mate Pavic uit Kroatië en Bruno Soares uit Brazilië.

De andere halve finale gaat tussen Melzer/Roger-Vasselin en de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury.

Voetbal: FC Volendam en NEC komen niet verder dan een gelijkspel

20.50 uur: FC Volendam heeft de thuiswedstrijd tegen TOP Oss niet tot een goed einde weten te brengen. De nummer 5 van de ranglijst bleef steken op een gelijkspel: 1-1.

Dean James schoot FC Volendam nog wel op voorsprong. Dennis van der Heijden maakte in de slotfase gelijk voor de bezoekers die zestiende staan in de Keuken Kampioen Divisie.

Ook het als zesde geklasseerde NEC kwam niet tot een zege. De club uit Nijmegen speelde gelijk tegen Roda JC (1-1). Kees Luijckx opende de score voor de bezoekende club uit Kerkrade. Thomas Beekman maakte gelijk en Syb van Ottele miste in de slotfase nog een strafschop voor NEC. Roda JC speelde het laatste half uur met een man minder, na een rode kaart voor Roland Alberg.

Excelsior won vrij eenvoudig van Jong AZ (4-1). Elías Már Ómarsson vierde zijn vijftiende competitietreffer. Tijs Velthuis passeerde zijn eigen doelman en Ahmad Mendes Moreira en Stijn Meijer tekenden voor de 3-0 en 4-1. Des Kunst maakte het enige doelpunt voor de beloftenploeg uit Alkmaar.

Basketbal: Toronto Raptors wijken uit naar Florida voor duels NBA

20.22 uur: De basketballers van Toronto Raptors spelen in het nieuwe seizoen van de NBA de thuiswedstrijden niet in eigen stadion. De club wijkt vanwege de coronapandemie uit naar Tampa Bay in Florida.

Toronto mag volgens verscheidene media van de Canadese regering niet in eigen stadion basketballen. Toronto veroverde in 2019 de titel in de NBA, als eerste club ooit in Canada.

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op 22 december moet volgend jaar uiterlijk op 22 juli afgelopen zijn. Een dag later beginnen de Olympische Spelen in Tokio. De competitie telt slechts 72 wedstrijden. De nummers 7 tot en met 10 van iedere conferentie bepalen in onderlinge duels wie er aan de play-offs mogen deelnemen.

Het afgelopen seizoen werd pas in oktober voltooid na een oponthoud van meerdere maanden vanwege de coronacrisis. De teams maakten het seizoen af in een bubbel in Disney World in Orlando.

Los Angeles Lakers won de titel door in de NBA Finals Miami Heat met 4-2 te verslaan.

Autosport: Rallykampioen Ogier gaat definitief nog een jaar door

20.21 uur: Zesvoudig wereldkampioen rallyrijden Sébastien Ogier gaat definitief nog een jaar door. De Fransman zou eigenlijk na dit jaar stoppen, maar het „bizarre” seizoen vanwege het coronavirus had hem sterk aan het twijfelen gebracht. „Ik ben blij dat ik kan bevestigen dat ik ook in 2021 zal racen met team Toyota”, zei Ogier vrijdag op Twitter.

Ogier, die van 2013 tot en met 2018 de wereldtitel veroverde, leidde het klassement van dit jaar, dat in maart na drie rally’s werd afgebroken.

„Ik wilde niet dat dit korte seizoen mijn laatste in het wereldkampioenschap rallyrijden zou zijn”, zei Ogier. „De prestaties zijn er nog met #YarisWRC, dus ik blijf werken met het team en zal strijden voor nog een titel volgend jaar.”

Voetbal: Jovic van Real Madrid test positief op coronavirus

20.20 uur: Luka Jovic van Real Madrid heeft positief getest op het coronavirus. De club meldt dat de 22-jarige Serviër vrijdagochtend positief testte en in quarantaine is gegaan.

De Serviër is al de vierde speler bij Real die besmet is geraakt met het coronavirus. Eerder hadden Eden Hazard, Casemiro en Militão al positief getest.

Jovic was donderdag teruggekeerd van het Servische nationale elftal. Hij had twee keer gescoord tegen Rusland (5-0). Servië had daarvoor tegen Hongarije 1-1 gespeeld. Na die wedstrijd waren drie spelers van het Servische elftal positief getest op corona: Sergej Milinkovic-Savic, Darko Lazovic en doelman Djordje Nikolic. Daarvoor was er ook al een positieve test geweest bij Luka Milojevic en Aleksandar Kolarov.

Golf: Luiten en Besseling snel klaar op Joburg Open

19.49 uur: Golfers Wil Besseling en Joost Luiten hebben zich bij de Joburg Open in Zuid-Afrika niet gekwalificeerd voor de derde ronde van zaterdag. De golfers kwamen beiden in hun tweede ronde in Johannesburg na een ronde van 69 uit op 143 slagen, één boven het baangemiddelde, en misten daarmee de ’cut’.

Besseling sloeg in de tweede ronde vier birdies en twee bogeys. Hij kwam uit op 69 slagen, twee onder het baangemiddelde. Luiten noteerde dezelfde cijfers, vier birdies en twee bogeys. Ze waren beiden donderdag rondgegaan in een ronde van 74 slagen.

De twee golfers zijn nog in de race voor deelname aan de seizoensfinale in Dubai (10-13 december), waar de beste zestig golfers van dit jaar op de Europese Tour spelen om een kleine 7 miljoen euro aan prijzengeld. Luiten, zesvoudig winnaar op de Europese Tour, heeft vanaf 2010 alle keren meegedaan aan de tourfinale.

Daan Huizing kwam tot 70 slagen in zijn tweede ronde, na 69 slagen een dag eerder. Hij staat met -3 op de voorlopige gedeelde 37e plaats en zal daarmee zaterdag opnieuw van start gaan.

Niet alle speler konden hun tweede ronde vrijdag afmaken. Lars van Meijel kwam niet verder dan de dertiende hole. Hij staat op een totaalscore van -4 en als hij dat volhoudt plaatst hij zich ook voor de derde ronde. Darius van Driel staat na twaalf holes op een tussenstand van +1 en mist met die score net als Luiten en Besseling de ’cut’.

Voetbal: Willem II gaat met supportersgeluiden in stadion experimenteren

19.47 uur: Willem II gaat tijdens de thuiswedstrijd van zaterdag met VVV-Venlo experimenteren met fangeluiden in het stadion. Op verzoek van supporters schallen er tijdens het duel spreekkoren en liederen door de speakers in Tilburg.

„De supporters en club missen de gezamenlijke wedstrijdbeleving”, laat Willem II weten. „Om die beleving enigszins terug te laten keren, worden er gedurende de wedstrijd supportersgeluiden ten gehore gebracht die afgelopen seizoen opgenomen zijn bij een thuiswedstrijd.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus maakten tv-zenders al wel gebruik van fangeluiden tijdens uitzendingen, terwijl het in de lege stadions doodstil was. Aanvoerder Jordens Peters is blij met de actie van de supporters van zijn ploeg. „Het is een mooi initiatief van onze fanatieke achterban om ons op alternatieve wijze het steuntje in de rug te geven dat we van ze gewend zijn maar nu moeten missen”, reageert hij. „We weten dat we door duizenden supporters vanuit huis gesteund worden, maar nu kunnen we ze ook indirect horen.”

Willem II besluit na het duel met VVV of het experiment met fangeluiden navolging verdient.

Voetbal: FIFA schorst voetbalbaas Haïti levenslang

18.51 uur: Voorzitter Yves Jean-Bart van de voetbalbond van Haïti is voor het leven geschorst. Volgens wereldvoetbalbond FIFA heeft hij zijn positie misbruikt en vrouwelijke speelsters, onder wie minderjarigen, misbruikt en seksueel lastig gevallen.

Jean-Bart zou tussen 2014 en 2020 herhaaldelijk in de fout zijn gegaan. De FIFA stelde een onderzoek in na berichtgeving van de Engelse krant The Guardian. Betrokkenen vertelden in verschillende artikelen dat Jean-Bart veel minderjarige meisjes op het trainingscentrum van de bond van Haïti heeft verkracht.

De FIFA heeft Jean-Bart een boete van 920.000 euro opgelegd. De wereldvoetbalbond heeft twee andere Haïtiaanse voetbalfunctionarissen voorlopig geschorst. Het gaat om Nella Joseph, de baas van het vrouwenvoetbal, en technisch directeur Wilner Etienne.

Voetbal: FIFA houdt gala digitaal op 17 december

18.37 uur: Het jaarlijkse gala The Best van de FIFA gaat dit jaar door, maar wel als een virtueel evenement. De uitreiking van de prijzen voor onder meer de beste voetballer en voetbalster van 2020 gebeurt op donderdag 17 december. Vanwege de coronacrisis wordt het gala digitaal gehouden.

Binnenkort worden de genomineerden bekend gemaakt. Tussen 25 november en 9 december kunnen spelers, trainers, journalisten en fans stemmen. De wereldvoetbalbond reikt niet alleen een prijs uit aan de beste voetballer en voetbalster, maar ook aan de beste trainers en keepers bij zowel de mannen als de vrouwen. Ook wordt de Puskas Award uitgereikt voor het mooiste doelpunt van het jaar, is er een Fair Play Award en wordt bij de mannen en de vrouwen een wereldelftal samengesteld.

De uitreiking van de Gouden Bal ging dit jaar niet door. Organisator France Football besloot die verkiezing niet te houden, omdat het coronavirus zoveel impact heeft op dit voetbaljaar.

Voetbal: Bergwijn kan tegen City spelen voor Spurs

18.34 uur: Steven Bergwijn kan zaterdag tegen Manchester City weer in actie komen voor Tottenham Hotspur. De aanvaller is hersteld van de blessure die hem de interlands van het Nederlands elftal kostte. Bergwijn werd vorige week maandag bij aankomst in Zeist onderzocht door de medische staf van Oranje en toen bleek dat hij niet fit genoeg was voor de duels met Spanje, Bosnië en Herzegovina en Polen. De oud-PSV’er keerde daarom direct terug naar Londen.

„Steven is twee weken hier geweest en dat gaf hem de tijd om te herstellen”, zegt manager José Mourinho. „Hij is nu klaar voor de wedstrijd van zaterdag.” Bergwijn bewaart goede herinneringen aan Manchester City. De 23-jarige international van Oranje debuteerde op 2 februari voor de Spurs met een prachtig doelpunt tegen City. Dit seizoen kwam Bergwijn pas vier keer in actie in de Premier League, voornamelijk als invaller.

Voetbal: Borussia Dortmund-talent Reyna verlengt contract tot 2025

18.22 uur: Borussia Dortmund heeft Giovanni Reyna met een nieuw contract tot de zomer van 2025 aan zich gebonden. De Amerikaan werd vorige week 18 jaar en geldt als een groot talent bij de Duitse topclub. Reyna speelde tot dusverre 22 wedstrijden in de Bundesliga voor Dortmund en scoorde daarin twee keer.

Reyna is de zoon van oud-voetballer Claudio Reyna, die drie WK’s meemaakte met de Amerikaanse nationale ploeg.

Voetbal: Henderson en Salah vergroten personele problemen Liverpool

17.25 uur: Liverpool moet het tijdens de hervatting van de Engelse competitie dit weekend doen zonder aanvoerder Jordan Henderson en aanvaller Mohamed Salah. Henderson keerde met klachten terug van de Engelse nationale ploeg en spits Salah raakte in Egypte besmet met het coronavirus.

Trainer Jürgen Klopp bevestigde het ontbreken van de twee spelers voor het duel met Leicester City van zondag. Al keert Salah volgens de Duitser vrijdag mogelijk weer terug bij de selectie. „Hij komt waarschijnlijk vandaag terug, dat is alles wat ik heb gehoord”, aldus Klopp. Woensdag testte Salah voor de tweede keer positief op het virus en hij moest opnieuw in thuisisolatie. „We staan natuurlijk altijd in nauw contact met hem. Hij voelt zich goed en heeft geen symptomen.”

Aanvoerder Henderson vult de lange lijst geblesseerden aan, waar onder meer Virgil van Dijk, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain en Trent Alexander-Arnold op staan. Toch had Klopp ook hoopvol nieuws. „Fabinho en Thiago Alcantara zijn dicht bij een rentree, maar we zullen zien of het genoeg is voor dit weekend.”

Voetbal: Oranje zonder Miedema tegen Amerika

16.13 uur: De Nederlandse vrouwen sluiten het interlandjaar af zonder Vivianne Miedema. De spits van Arsenal, topschutter aller tijden van Oranje met zeventig doelpunten, kampt met een heupblessure en moet de duels met de Verenigde Staten en Kosovo overslaan. Bondscoach Sarina Wiegman heeft Victoria Pelova van Ajax opgeroepen als vervanger.

Oranje speelt volgende week vrijdag in Breda een oefeninterland tegen ’Team USA’. Dat is een herhaling van de WK-finale van vorig jaar. De ploeg van Wiegman moest het toen in Lyon met 2-0 afleggen tegen de Amerikaanse vrouwen. De ’Leeuwinnen’ sluiten op dinsdag 1 december de EK-kwalificatie af met een wedstrijd tegen Kosovo. Ook dat duel is in het stadion van NAC Breda. De uitwedstrijd tegen Kosovo eindigde in 6-0 voor Oranje.

Judo: Van Dijke naar finale op EK

14.28 uur: Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen in Praag heeft Sanne van Dijke de finale gehaald in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige Van Dijke jaagt in de hoofdstad van Tsjechië op haar tweede Europese titel. Ze was in 2017 al eens de beste op de EK in Warschau.

Bij afwezigheid van viervoudig Europees kampioene Kim Polling, die in de coronatijd besloot af te zien van deelname aan de EK, is Van Dijke de enige Nederlandse troef in de klasse tot 70 kilogram.

Juul Franssen (-63 kilogram) en Frank de Wit (-81) bleven steken in de halve finales. Zij mogen nog wel om het brons gaan vechten. EK-debutante Geke van den Berg, die net als Franssen uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, werd al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Voetbal: Drie nieuwe coronabesmettingen binnen Noorse ploeg

14.17 uur: Bij nog eens drie voetballers binnen de Noorse nationale ploeg is het coronavirus aangetroffen. De besmettingen zijn een week na het eerste geval bij international Omar Elabdellaoui vastgesteld. Het gaat om Patrick Berg, Marius Lode en oud-AZ’er Markus Henriksen, allen actief in de Noorse competitie.

Vanwege de besmetting bij Elabdellaoui werd het Nations League-duel met Roemenië afgelast. Alle selectiespelers moesten op last van het Noorse ministerie van Volksgezondheid in quarantaine en Noorwegen leed een reglementaire 3-0 nederlaag. Omdat de voltallige ploeg in isolatie moest, riep de Noorse voetbalbond een compleet nieuwe selectie op voor de interland tegen Oostenrijk. De Eredivisie-spelers Jørgen Strand Larsen (FC Groningen), Sondre Tronstad (Vitesse) en Hakon Evjen (AZ) beleefden daarom woensdag in Wenen hun debuut.

De drie nieuwe vastgestelde besmettingen komen uit de eerste selectie van Noorwegen, waar onder anderen Fredrik Midtsjø van AZ toe behoorde. De middenvelder keerde eerder deze week terug in Alkmaar en traint al weer mee. Hij testte negatief op het coronavirus. Uit voorzorg houdt AZ de Noor buiten de trainingen om zoveel mogelijk weg bij de andere spelers.

Voetbal: Neymar en Mbappé na blessures terug in selectie PSG

10.41 uur: Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain kan weer beschikken over Neymar en Kylian Mbappé. De twee steraanvallers stonden drie weken langs de kant wegens blessures. Neymar en Mbappé maken hun rentree in de wedstrijdselectie voor het duel met AS Monaco.

Neymar liep eind oktober een peesblessure in zijn bovenbeen op tijdens het gewonnen Champions Leagueduel met Basaksehir (0-2). De Braziliaanse aanvaller werd wel opgeroepen voor de nationale ploeg, maar kwam de afgelopen dagen niet in actie tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Venezuela (1-0) en Uruguay (2-0).

De Franse aanvaller Mbappé raakte ook eind oktober geblesseerd. Tijdens de 3-0-zege op Nantes liep hij een kwetsuur aan zijn hamstring op. Mbappé deed al wel weer eventjes mee met de nationale ploeg in de Nations League. De 21-jarige spits viel in tegen Zweden (4-2) en leverde een assist.

De Franse kampioen PSG speelt vrijdagavond bij Monaco en heeft dinsdag in de Champions League een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig op het programma staan.

Voetbal: Pascal Struijk langer bij Leeds United

10.36 uur: Pascal Struijk heeft zijn contract bij de Engelse voetbalclub Leeds United met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2024. De 21-jarige verdediger debuteerde eind vorig jaar in de hoofdmacht van Leeds en kwam dit seizoen in de Premier League vier keer in actie, steeds als basisspeler in het elftal van manager Marcelo Bielsa.

Leeds United plukte de Nederlandse jeugdinternational, geboren in de Belgische plaats Deurne, begin 2018 weg uit de jeugdopleiding van Ajax. Als kampioen van het Championship keerde de ploeg van Bielsa afgelopen zomer na zestien jaar terug in de Premier League. De Nederlander had een basisplaats toen Leeds op 12 september de competitie begon met een spectaculair duel met landskampioen Liverpool op Anfield (4-3).

Met 10 punten uit acht wedstrijden staat de ploeg van de Argentijnse trainer Bielsa op de vijftiende plaats. Leeds ontvangt zondag Arsenal op Elland Road.

Wielersport: NTT blijft bestaan dankzij nieuwe hoofdsponsor

09.48 uur: De Zuid-Afrikaanse wielerploeg NTT Pro Cycling heeft zich met het aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor verzekerd van zijn voortbestaan. Het Zwitserse ASSOS, gespecialiseerd in wielerkleding, is de nieuwe geldschieter van de ploeg van teambaas Douglas Ryder, dat vanaf volgend seizoen de naam Team Qhubeka ASSOS draagt.

NTT verkeerde in financiële problemen en het was lange tijd onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Vorige week meldde de ploegleiding dat de komende periode in het teken van „het vechten voor het voortbestaan van de ploeg” zou staan. Daarin is Ryder dus geslaagd.

„Ik ben echt blij dat ik de steun heb gekregen van een aantal ongelooflijke mensen en partners, waaronder ASSOS”, aldus de 48-jarige Ryder. „Ik kijk ernaar uit om nieuwe plannen te maken en ons voor te bereiden op een nieuw seizoen. Ons team is altijd al over veel meer dan overwinningen gegaan, maar we houden ervan om te winnen.”

Qhubeka is een Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsinstelling die via crowdfunding fietsen doneert aan mensen. De stichting is al jaren verbonden aan de wielerploeg.

Bij NTT, dat de afgelopen jaren Dimension Data heette, vertrokken de afgelopen weken behoorlijk wat mensen. Teammanager Bjarne Riis, die een tijd als een van de voornaamste kandidaten voor een overname van de ploeg gold, liet weten te stoppen. Ook wielrenners Louis Meintjes, Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren en Ben O’Connor gingen weg en vonden elders onderdak.