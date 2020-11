Neymar en Mbappé terug in selectie PSG

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Neymar en Mbappé na blessures terug in selectie PSG

10.41 uur: Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain kan weer beschikken over Neymar en Kylian Mbappé. De twee steraanvallers stonden drie weken langs de kant wegens blessures. Neymar en Mbappé maken hun rentree in de wedstrijdselectie voor het duel met AS Monaco.

Neymar liep eind oktober een peesblessure in zijn bovenbeen op tijdens het gewonnen Champions Leagueduel met Basaksehir (0-2). De Braziliaanse aanvaller werd wel opgeroepen voor de nationale ploeg, maar kwam de afgelopen dagen niet in actie tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Venezuela (1-0) en Uruguay (2-0).

De Franse aanvaller Mbappé raakte ook eind oktober geblesseerd. Tijdens de 3-0-zege op Nantes liep hij een kwetsuur aan zijn hamstring op. Mbappé deed al wel weer eventjes mee met de nationale ploeg in de Nations League. De 21-jarige spits viel in tegen Zweden (4-2) en leverde een assist.

De Franse kampioen PSG speelt vrijdagavond bij Monaco en heeft dinsdag in de Champions League een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig op het programma staan.

Voetbal: Pascal Struijk langer bij Leeds United

10.36 uur: Pascal Struijk heeft zijn contract bij de Engelse voetbalclub Leeds United met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2024. De 21-jarige verdediger debuteerde eind vorig jaar in de hoofdmacht van Leeds en kwam dit seizoen in de Premier League vier keer in actie, steeds als basisspeler in het elftal van manager Marcelo Bielsa.

Leeds United plukte de Nederlandse jeugdinternational, geboren in de Belgische plaats Deurne, begin 2018 weg uit de jeugdopleiding van Ajax. Als kampioen van het Championship keerde de ploeg van Bielsa afgelopen zomer na zestien jaar terug in de Premier League. De Nederlander had een basisplaats toen Leeds op 12 september de competitie begon met een spectaculair duel met landskampioen Liverpool op Anfield (4-3).

Met 10 punten uit acht wedstrijden staat de ploeg van de Argentijnse trainer Bielsa op de vijftiende plaats. Leeds ontvangt zondag Arsenal op Elland Road.

Wielersport: NTT blijft bestaan dankzij nieuwe hoofdsponsor

09.48 uur: De Zuid-Afrikaanse wielerploeg NTT Pro Cycling heeft zich met het aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor verzekerd van zijn voortbestaan. Het Zwitserse ASSOS, gespecialiseerd in wielerkleding, is de nieuwe geldschieter van de ploeg van teambaas Douglas Ryder, dat vanaf volgend seizoen de naam Team Qhubeka ASSOS draagt.

NTT verkeerde in financiële problemen en het was lange tijd onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Vorige week meldde de ploegleiding dat de komende periode in het teken van „het vechten voor het voortbestaan van de ploeg” zou staan. Daarin is Ryder dus geslaagd.

„Ik ben echt blij dat ik de steun heb gekregen van een aantal ongelooflijke mensen en partners, waaronder ASSOS”, aldus de 48-jarige Ryder. „Ik kijk ernaar uit om nieuwe plannen te maken en ons voor te bereiden op een nieuw seizoen. Ons team is altijd al over veel meer dan overwinningen gegaan, maar we houden ervan om te winnen.”

Qhubeka is een Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsinstelling die via crowdfunding fietsen doneert aan mensen. De stichting is al jaren verbonden aan de wielerploeg.

Bij NTT, dat de afgelopen jaren Dimension Data heette, vertrokken de afgelopen weken behoorlijk wat mensen. Teammanager Bjarne Riis, die een tijd als een van de voornaamste kandidaten voor een overname van de ploeg gold, liet weten te stoppen. Ook wielrenners Louis Meintjes, Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren en Ben O’Connor gingen weg en vonden elders onderdak.