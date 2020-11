Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Oranje zonder Miedema tegen Amerika

16.13 uur: De Nederlandse vrouwen sluiten het interlandjaar af zonder Vivianne Miedema. De spits van Arsenal, topschutter aller tijden van Oranje met zeventig doelpunten, kampt met een heupblessure en moet de duels met de Verenigde Staten en Kosovo overslaan. Bondscoach Sarina Wiegman heeft Victoria Pelova van Ajax opgeroepen als vervanger.

Oranje speelt volgende week vrijdag in Breda een oefeninterland tegen ’Team USA’. Dat is een herhaling van de WK-finale van vorig jaar. De ploeg van Wiegman moest het toen in Lyon met 2-0 afleggen tegen de Amerikaanse vrouwen. De ’Leeuwinnen’ sluiten op dinsdag 1 december de EK-kwalificatie af met een wedstrijd tegen Kosovo. Ook dat duel is in het stadion van NAC Breda. De uitwedstrijd tegen Kosovo eindigde in 6-0 voor Oranje.

Judo: Van Dijke naar finale op EK

14.28 uur: Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen in Praag heeft Sanne van Dijke de finale gehaald in de klasse tot 70 kilogram. De 25-jarige Van Dijke jaagt in de hoofdstad van Tsjechië op haar tweede Europese titel. Ze was in 2017 al eens de beste op de EK in Warschau.

Bij afwezigheid van viervoudig Europees kampioene Kim Polling, die in de coronatijd besloot af te zien van deelname aan de EK, is Van Dijke de enige Nederlandse troef in de klasse tot 70 kilogram.

Juul Franssen (-63 kilogram) en Frank de Wit (-81) bleven steken in de halve finales. Zij mogen nog wel om het brons gaan vechten. EK-debutante Geke van den Berg, die net als Franssen uitkomt in de klasse tot 63 kilogram, werd al in de tweede ronde uitgeschakeld.

Voetbal: Drie nieuwe coronabesmettingen binnen Noorse ploeg

14.17 uur: Bij nog eens drie voetballers binnen de Noorse nationale ploeg is het coronavirus aangetroffen. De besmettingen zijn een week na het eerste geval bij international Omar Elabdellaoui vastgesteld. Het gaat om Patrick Berg, Marius Lode en oud-AZ’er Markus Henriksen, allen actief in de Noorse competitie.

Vanwege de besmetting bij Elabdellaoui werd het Nations League-duel met Roemenië afgelast. Alle selectiespelers moesten op last van het Noorse ministerie van Volksgezondheid in quarantaine en Noorwegen leed een reglementaire 3-0 nederlaag. Omdat de voltallige ploeg in isolatie moest, riep de Noorse voetbalbond een compleet nieuwe selectie op voor de interland tegen Oostenrijk. De Eredivisie-spelers Jørgen Strand Larsen (FC Groningen), Sondre Tronstad (Vitesse) en Hakon Evjen (AZ) beleefden daarom woensdag in Wenen hun debuut.

De drie nieuwe vastgestelde besmettingen komen uit de eerste selectie van Noorwegen, waar onder anderen Fredrik Midtsjø van AZ toe behoorde. De middenvelder keerde eerder deze week terug in Alkmaar en traint al weer mee. Hij testte negatief op het coronavirus. Uit voorzorg houdt AZ de Noor buiten de trainingen om zoveel mogelijk weg bij de andere spelers.

Voetbal: Neymar en Mbappé na blessures terug in selectie PSG

10.41 uur: Trainer Thomas Tuchel van Paris Saint-Germain kan weer beschikken over Neymar en Kylian Mbappé. De twee steraanvallers stonden drie weken langs de kant wegens blessures. Neymar en Mbappé maken hun rentree in de wedstrijdselectie voor het duel met AS Monaco.

Neymar liep eind oktober een peesblessure in zijn bovenbeen op tijdens het gewonnen Champions Leagueduel met Basaksehir (0-2). De Braziliaanse aanvaller werd wel opgeroepen voor de nationale ploeg, maar kwam de afgelopen dagen niet in actie tijdens de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Venezuela (1-0) en Uruguay (2-0).

De Franse aanvaller Mbappé raakte ook eind oktober geblesseerd. Tijdens de 3-0-zege op Nantes liep hij een kwetsuur aan zijn hamstring op. Mbappé deed al wel weer eventjes mee met de nationale ploeg in de Nations League. De 21-jarige spits viel in tegen Zweden (4-2) en leverde een assist.

De Franse kampioen PSG speelt vrijdagavond bij Monaco en heeft dinsdag in de Champions League een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig op het programma staan.

Voetbal: Pascal Struijk langer bij Leeds United

10.36 uur: Pascal Struijk heeft zijn contract bij de Engelse voetbalclub Leeds United met twee jaar verlengd, tot de zomer van 2024. De 21-jarige verdediger debuteerde eind vorig jaar in de hoofdmacht van Leeds en kwam dit seizoen in de Premier League vier keer in actie, steeds als basisspeler in het elftal van manager Marcelo Bielsa.

Leeds United plukte de Nederlandse jeugdinternational, geboren in de Belgische plaats Deurne, begin 2018 weg uit de jeugdopleiding van Ajax. Als kampioen van het Championship keerde de ploeg van Bielsa afgelopen zomer na zestien jaar terug in de Premier League. De Nederlander had een basisplaats toen Leeds op 12 september de competitie begon met een spectaculair duel met landskampioen Liverpool op Anfield (4-3).

Met 10 punten uit acht wedstrijden staat de ploeg van de Argentijnse trainer Bielsa op de vijftiende plaats. Leeds ontvangt zondag Arsenal op Elland Road.

Wielersport: NTT blijft bestaan dankzij nieuwe hoofdsponsor

09.48 uur: De Zuid-Afrikaanse wielerploeg NTT Pro Cycling heeft zich met het aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor verzekerd van zijn voortbestaan. Het Zwitserse ASSOS, gespecialiseerd in wielerkleding, is de nieuwe geldschieter van de ploeg van teambaas Douglas Ryder, dat vanaf volgend seizoen de naam Team Qhubeka ASSOS draagt.

NTT verkeerde in financiële problemen en het was lange tijd onduidelijk of de ploeg volgend seizoen nog zou bestaan. Vorige week meldde de ploegleiding dat de komende periode in het teken van „het vechten voor het voortbestaan van de ploeg” zou staan. Daarin is Ryder dus geslaagd.

„Ik ben echt blij dat ik de steun heb gekregen van een aantal ongelooflijke mensen en partners, waaronder ASSOS”, aldus de 48-jarige Ryder. „Ik kijk ernaar uit om nieuwe plannen te maken en ons voor te bereiden op een nieuw seizoen. Ons team is altijd al over veel meer dan overwinningen gegaan, maar we houden ervan om te winnen.”

Qhubeka is een Zuid-Afrikaanse liefdadigheidsinstelling die via crowdfunding fietsen doneert aan mensen. De stichting is al jaren verbonden aan de wielerploeg.

Bij NTT, dat de afgelopen jaren Dimension Data heette, vertrokken de afgelopen weken behoorlijk wat mensen. Teammanager Bjarne Riis, die een tijd als een van de voornaamste kandidaten voor een overname van de ploeg gold, liet weten te stoppen. Ook wielrenners Louis Meintjes, Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren en Ben O’Connor gingen weg en vonden elders onderdak.