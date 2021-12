PSV blijft koploper Eredivisie na ruime zege in Waalwijk

Schmidt kwam in de wedstrijd waarin PSV zijn koppositie moest verdedigen dus toch weer met een verrassing. Hij posteerde Gakpo in de spits en liet Carlos Vinicius op de bank beginnen. In de laatste Europese wedstrijd bij Real Sociedad liep Gakpo zich als spits vast in het drukke centrum van de verdediging. Vorige week, bij de 1-2 zege op NEC, kwam PSV pas los toen Gakpo na de rust op de voor hem zo vertrouwde linkerflank terecht kwam.

Dat gebeurde nu al na een klein half uur, maar dan noodgedwongen. Binnen een paar minuten raakte PSV twee spelers kwijt. Ritsu Doan viel na een kopduel met Alexander Büttner uit met een hoofdwond. Even later zat Bruma in het gras. Dat was alweer de zoveelste speler van PSV die te kampen kreeg met een hamstringblessure.

Belangrijke pionnen kwijt

Met Bruma en Doan verdwenen twee belangrijke pionnen uit het strijdplan van Schmidt. De Duitse trainer kan het kennelijk niet over zijn hart verkrijgen om Bruma uit het elftal te laten. Die legt altijd een enorme werklust aan de dag. Schmidt is een liefhebber van energieke spelers. Doan, die vorige week met twee doelpunten de wedstrijd tegen NEC besliste, is ook zo’n type.

Schmidt leek aanvankelijk gelijk te krijgen met zijn keuzes. Bruma had PSV al snel op voorsprong kunnen zetten, maar mikte uit een voorzet van Doan op de vuisten van doelman Etienne Vaessen. Juist toen het door duel door de wissels chaotischer en slordiger werd, kwam de treffer er wel. Gakpo was weer op de linkerflank terecht gekomen en onderstreepte nog eens dat hij daar thuis hoort. Uit zijn voorzet na een op snelheid uitgevoerde actie haalde invaller Yorbe Vertessen verwoestend uit.

Yorbe Vertessen schiet op fraaie de 0-1 binnen. Ⓒ ANP Pro Shots

Uitstel van executie

Met Vinicius als andere invaller binnen de lijnen zag het er bij PSV allemaal wat minder gepolijst uit. Maar de Eindhovenaren dwongen met dat fysiek sterke aanspeelpunt wel meer kansen af. Vinicius leek Mario Götze aan zijn eerste treffer van het seizoen te helpen. Dat doelpunt werd echter geannuleerd om de Braziliaan buitenspel stond bij het begin van die aardige aanval.

Het bleek uitstel van executie. Na rust zorgde Vinicius voor een prachtige assist. De mee opgerukte Philipp Mwene werd omver gekegeld door RKC-verdediger Melle Meulensteen. Gakpo is na de moeizaam door Vinicius benutte penalty tegen FC Utrecht de nieuwe specialist. Hij schoot onberispelijk raak.

Zes wissels PSV

De Eindhovenaar had ook een flink aandeel in de derde treffer. Vanaf links trok hij naar binnen. Via Vertessen kwam de bal in de voeten van Mwene terecht. Die kogelde vanuit een haast onmogelijke positie raak in de korte hoek bij Vaessen.

Het bleef leuk in Waalwijk. RKC ging op zoek naar de eretreffer. PSV kreeg ruimte. Vertessen liet echter een opgelegde kans liggen. Dat kwam hem op een enorme scheldpartij van Schmidt te staan. Die was zijn gal nog aan het spuwen toen Gakpo de corner nam en Vertessen zwak ingrijpen van de doelman van RKC geweldig afstrafte. Bij de 1-4 van Jens Odgaard bleef het stil in de dug-out van PSV. Schmidt zou zich nog een keer roeren. Omdat Doan met een hoofdwond uitviel, kon hij zes keer in een wedstrijd wisselen. En dus kwamen in de slotfase, naast Vinicius, Vertessen, Max en Teze, ook Obispo en Van Ginkel nog in de ploeg.