Kjeld Nuis krijgt gelijk in beroepszaak

De beroepszaak diende afgelopen maandag op een advocatenkantoor in Amsterdam, waar Verweij en N’tab allebei aanwezig waren. Nuis kon er niet bij zijn, in verband met een trainingskamp. Zijn advocaat Michiel van Dijk voerde namens hem het woord, bijgestaan door Nuis’ manager André Boskamp. Met succes, zo blijkt nu.

Verweij en N’tab blijven daardoor op de reservelijst staan voor de 1500 en 1000 meter van de WK afstanden. De schaatsers van Reggeborgh eindigden bij de NK afstanden respectievelijk als derde en kwalificeerden zich daarmee in eerste instantie voor de WK. Maar de selectiecommissie van de KNSB besloot Nuis – die zich ziek moest afmelden voor de NK afstanden – een aanwijsplek te geven voor beide afstanden.

Voorstel Verweij de prullenbak in

Team Reggeborgh was het daar niet mee eens en ging over tot een beroepszaak, waarbij het pleitte voor een skate-off bij de World Cup in Calgary. Die wedstrijd wordt een week voor de WK afstanden gehouden en alle betrokken schaatsers zijn daarbij aanwezig. De rijder die daar per afstand de snelste tijd rijdt, gaat naar de WK afstanden, zo was het voorstel van de schaatsploeg van Verweij en N’tab.

De geschillencommissie van de KNSB, bestaande uit drie onafhankelijke juristen, heeft dat plan dus van tafel geveegd, waardoor Nuis verzekerd is van zijn twee startbewijzen. N'tab heeft wel een WK-ticket voor de 500 meter. Officieel maakt de KNSB op 3 februari de definitieve selectie bekend voor de WK afstanden.