Middelkoop elimineert titelverdediger en stoomt door naar halve finale in Parijs

Voor Middelkoop is het de tweede keer dat hij de halve finales van Roland Garros bereikt in het dubbelspel. Vorig jaar deed hij dat met Rohan Bopanna uit India. Het duo verloor toen van Rojer en Arevalo. In de halve finale nemen de als twaalfde geplaatste Middelkoop en Mies het op tegen de Belgen Sander Gille en Joran Vliegen.

Tekst gaat verder onder de video

Bron: discovery+

In de eerste set kwamen Rojer en Arevalo een break voor, maar ze konden het op eigen service vervolgens niet afmaken. Op 6-5 kreeg het duo nog een setpoint, maar dat werd opnieuw weggewerkt. In de tiebreak sloegen Middelkoop en Mies wel toe op hun tweede setpoint. In de tweede set won het duo daarna vanaf 1-1 vijf games op rij.

Bekijk ook: Swiatek en Gauff tegenover elkaar in kwartfinale Roland Garros

Middelkoop begon het seizoen met Robin Haase als dubbelpartner, maar het duo besloot ondanks de toernooizege in Montpellier na het mastertoernooi van Miami niet samen verder te gaan. Hij speelde daarna samen met verschillende partners, onder wie Mies, maar met de Duitser had Middelkoop nog niet veel gewonnen.