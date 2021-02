Fortuna Sittard boekt verdiende overwinning op matig Sparta

Bij Sparta en Fortuna Sittard gaat het al geruime tijd niet meer over vechten tegen degradatie. Beide teams hebben een aardige buffer opgebouwd ten opzichte van de zestiende plek in de Eredivisie en dat vertaalde zich in een vrij openingsfase met dreigende momenten voor beide doelen. Het waren wel de Rotterdammers die vaker doorbraken. De beste poging in het eerste kwartier kwam van Laros Duarte, die met een vrije trap Yanick van Osch tot een knappe redding won.

Halverwege de eerste helft counterde Fortuna zich naar een voorsprong. Via een paar goede passes werd Lisandro Semedo diep gestuurd en rondde prima af. Sparta stak even later op vergelijkbare wijze het veld over. De inzet van Lennart Thy kon nog van de lijn worden gehaald, maar toen de bal opnieuw ingebracht werd, was het uiteindelijk Danzell Gravenberch die kon binnentikken. Luttele seconden later had het alweer 1-2 kunnen zijn, ware het niet dat de kopbal van Zian Flemming schitterend werd gepakt door Maduka Okoye. Het bleef kansen regenen, want ook Thy had moeten scoren, maar hij joeg de bal over.

Waar de Spartanen voor rust beter waren, kwam Fortuna na rust goed uit de startblokken. Sebastian Polter kopte al na vijf minuten de 1-2 binnen. De bezoekers bleven beter, omdat Sparta met de minuut slordiger ging spelen. Semedo kreeg ook een aardige kans, maar dit keer schoot hij naast.

Fortuna had vrij weinig te duchten van Sparta, dat pas in de tachtigste minuut voor het eerst sinds de thee gevaarlijk leek te worden, ware het niet dat Reda Kharchouch werd terug gevlagd vanwege buitenspel. Bij wijze van een slotoffensief ging Sparta vervolgens wat opportunistischer spelen, maar tot echte grote kansen leidde dat niet. Een halve kopkans kreeg Deroy Duarte nog in de absolute slotfase, maar hij knikte ruim over.

Zodoende nestelt Fortuna Sittard zich stevig in de middenmoot op een elfde plaats. Het gat met Sparta, dat twaalfde staat, is nu vijf punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie