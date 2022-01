Blunder sc Heerenveen-keeper Xavier Mous bezorgt FC Twente de zege

Manfred Ugalde opende de score in de 77e minuut. De kort daarvoor ingevallen aanvaller uit Costa Rica profiteerde van een blunder van Xavier Mous. De nummer 1 in het Friese doel schoof de bal zo maar in de voeten van de spits. Enkele minuten voor tijd benutte Ricky van Wolfswinkel nog een strafschop.

„Het was mijn fout”, zei Mous naderhand bij ESPN. „Ik heb in de kleedkamer ook meteen mijn excuses aangeboden. Dit had niet mogen gebeuren. Maar de jongens reageerden netjes, ze zeiden: maak het niet groter dan het is. Wij maken twintig fouten, jij één en die breekt ons dan op. Maar vergeet niet dat je het verder heel goed doet.”

Bij eerdere kansen voor Dimitrios Limnios en Virgil Misidjan was FC Twente wat onzorgvuldig in de afwerking. Van Wolfswinkel had de pech dat zijn inzet na een mooie aanval goed door Mous werd gepareerd. Aan de andere kant stuitte Filip Stevanovic binnen een minuut twee keer op de Enschedese keeper Lars Unnerstall. Een schot van Siem de Jong ging via de knie van een verdediger over.

Bij FC Twente ontbraken Ramiz Zerrouki (Afrika Cup), Michal Sadilek (geschorst) en Wout Brama (geblesseerd). Trainer Ron Jans stelde daarom een vrij onervaren middenveld op, met Casper Staring en Jesse Bosch naast de wel gelouterde Michel Vlap. De laatste, oud-speler van Heerenveen, werd ongeveer een kwartier voor tijd gewisseld.

Bij FC Twente viel aanvoerder Robin Pröpper vlak voor rust geblesseerd uit. Hij meldde later dat het wel meeviel met de ernst van de blessure.