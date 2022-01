Fem van Empel sterkste in Flamanville in Nederlands onderonsje, zege Eli Iserbyt

Van Empel, die rijdt voor Pauwels Sauzen - Bingoal, won eerder dit seizoen al de wereldbekerwedstrijd van Val di Sole.

Veel veldrijdsters benutten deze weken voor trainingsstages in warmere oorden met het oog op de WK, die over twee weken in het Amerikaanse Fayetteville plaatsvinden. Volgende week is de laatste wereldbekercross, in Hoogerheide. Daar worden de meeste toppers wel weer aan de start verwacht.

Weer zege Iserbyt

De Belg Eli Iserbyt heeft zijn eindzege in de wereldbeker extra glans gegeven met de winst in het Franse Flamanville. In de veertiende en voorlaatste cross uit de reeks boekte de renner van Pauwels Sauzen - Bingoal zijn vijfde wereldbekerzege van het seizoen. Enkele toppers, zoals de Nederlander Lars van der Haar en de Brit Tom Pidcock, hadden de wedstrijd in Normandië overgeslagen. Zij richten zich op de WK die over twee weken in het Amerikaanse Fayetteville worden gehouden.

Iserbyt, die al zeker was van de eindzege in de wereldbeker, werd op een kleine minuut gevolgd door zijn landgenoot Toon Aerts. Michael Vanthourenhout zorgde voor een compleet Belgisch podium. Corné van Kessel was op de zevende plaats de beste Nederlander. Volgende week is in Hoogerheide de laatste wereldbekercross van het seizoen.