Mathieu van der Poel past voor WK mountainbiken

In de aanloop naar de WK mountainbike had Van der Poel afgelopen week al een hoogtestage in het Italiaanse Livigno afgebroken vanwege die rugproblemen. Bondscoach Gerben de Knegt snapt de beslissing van Van der Poel. „Natuurlijk hadden we met Mathieu in goeden doen een medaillekandidaat gehad, maar met het oog op zijn en onze ambities voor de nabije en verdere toekomst, is het verstandig dat Mathieu nu niets forceert.”

Zodoende is het mountainbikeseizoen uitgedraaid in een deceptie voor de Nederlander. Op de Olympische Spelen viel hij vroeg in de race al uit, nadat hij hard crashte in de eerste ronde.

Vooralsnog blijft zijn wegprogramma ongewijzigd. De Nederlander stapt op in de Benelux Tour en richt zich op Parijs-Roubaix. Ook het WK op de weg in Leuven is op zijn lijf geschreven.