Felix Koslowski definitief nieuwe bondscoach volleybalvrouwen

Door Lisa Schoenmaker

Felix Koslowski juicht na een gewonnen punt. Ⓒ CEV

AMSTERDAM - De kogel is door de kerk. Felix Koslowski wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse volleybalvrouwen. De 38-jarige Duitser tekent een contract voor twee jaar en zijn belangrijkste taak wordt om de vrouwen naar de Olympisch Spelen van 2024 in Parijs te leiden. Hij volgt Avital Selinger op, die na het teleurstellend verlopen WK in eigen land zijn contract niet verlengde.