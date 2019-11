Mogelijk geen Rusland op Spelen

Dat is het gevolg van een negatief advies dat een onafhankelijke commissie aan het bestuur van wereldantidopingbureau WADA heeft gegeven. Wegens aangetroffen onregelmatigheden stelt de commissie voor het Russische antidopingbureau Rusada opnieuw te schorsen. Dat zou verregaande consequenties kunnen hebben voor de deelname van Russen aan de Spelen.

Het bestuur van het WADA buigt zich op 9 december in Parijs over de bevindingen van de commissie. Het onderzoek spitst zich toe op na veel tegenwerking verkregen stalen uit het laboratorium in Moskou.

Het Rusada werd in 2015 geschorst nadat grootscheeps dopinggebruik in Rusland aan het licht was gekomen. Een van de gevolgen was dat slechts een beperkt aantal Russische sporters aan de Spelen van Rio 2016 en de Winterspelen van Pyeongchang 2018 mocht deelnemen. De schorsing werd in september 2018 onder voorwaarden opgeheven.