Red Bull neemt risico met Albon

Max Verstappen en Alexander Albon tijdens een persconferentie. Ⓒ EPA

Welke aanpak Red Bull Racing ook hanteerde, Pierre Gasly (23) slaagde er niet in om de draad op te pakken. De dolende teamgenoot van Max Verstappen lag al langere tijd zwaar onder vuur. Dat er in het talentenprogramma van de Oostenrijks-Britse renstal geen coureur op de deur klopte leek dit jaar nog de redding voor de Fransman, maar de leiding van Red Bull onder leiding van adviseur Helmut Marko heeft alsnog besloten hard in te grijpen.