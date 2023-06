Premium Het beste van De Telegraaf

Wisselvallig Jong Oranje is hersteld voor ’hel van Paitchadze’

Door Steven Kooijman

Ryan Gravenberch en Erwin van de Looi. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jong Oranje heeft morgenavond het bereiken van de kwartfinale op het EK na twee gelijke spelen nog steeds in eigen hand. Maar dan moet de ploeg van Erwin van de Looi in het vijandigeen volgepakte Paitchadze-stadion wel afreken met co-host Georgië, de verrassende koploper in Groep A. Toch is het vertrouwen groot bij het Nederlandse gezelschap. Negen spelers wonnen met Oranje Onder 17 immers al eens de Europese titel.