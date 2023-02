FIA komt met opheldering na forse kritiek Formule 1-coureurs

Een aanscherping van de regels zorgt ervoor dat coureurs geen politieke statements mogen maken. Dat kwam de autosportfederatie op kritiek te staan van tal van coureurs.

In een verklaring komt de FIA nu met opheldering. Coureurs riskeren straffen als ze een politiek, religieus of persoonlijk statement maken tijdens officiële momenten zoals de podiumceremonie of bij het spelen van de volksliederen. Wie dat wel wil doen, moet minimaal vier weken van tevoren toestemming vragen, uitzonderingen daargelaten.

Ook tijdens persconferenties mogen de statements in principe niet worden gemaakt, behalve als het een antwoord betreft op een vraag van een geaccrediteerde journalist. Voor of na een race-weekeinde of in een ’eigen omgeving’ zoals op sociale media, mogen coureurs nog steeds doen en laten wat ze willen.

„De wijzigingen versterken de langdurig inzet van de FIA om de neutraliteit van de autosport te beschermen en zullen met name zorgen voor neutraliteit tijdens sleutelmomenten in alle autosportcompetities, zoals podia, volksliederen en officiële activiteiten”, stelt een woordvoerder van de FIA. „Het leidt niet tot andere restricties voor individuen die hun meningen willen verkondigen buiten deze momenten om.”