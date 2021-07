Iker Casillas zwaait Arjen Robben uit met pijnlijke (én mooie) foto

„Als sporter win en verlies je”, stelde Iker Casillas in een bericht via sociale media. De Spaanse doelman plaatste meerdere foto’s bij zijn boodschap, waaronder een plaat waarop te zie is hoe hij Robben in de WK-finale van 2010 van het scoren houdt. Spanje ging zodoende met de wereldtitel aan de haal.

Sportief als hij is, voegde Casillas ook een foto uit 2014 toe. Daarop is te zien hoe de goalie in het WK-duel met Oranje is omspeelt door Robben en op het punt staat om de beslissende 5-1 om de oren te krijgen. De Groninger maakte in dat duel ook de 2-1.

FC Groningen

Ook in Nederland wordt uitgebreid stilgestaat bij het afscheid van Robben. De beslissing om te stoppen met voetballen vindt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen „heel jammer”, maar hij respecteert uiteraard de keuze van de aanvoerder, zegt hij in een reactie op de website van de Groningers.

„Het was algemeen bekend dat wij heel graag wilden dat Arjen er nog een jaar aan zou vastknopen, maar we hebben óók gezegd dat we iedere beslissing van hem waarderen en respecteren. Wij zijn Arjen vooral heel dankbaar dat hij vorig jaar de stap heeft gezet om zijn comeback te maken bij FC Groningen. Wat die beslissing voor de club heeft betekend, is uniek. Het laat de ongelooflijke betrokkenheid bij FC Groningen zien en zijn clubliefde. Dat is voor een speler met zijn staat van dienst ongekend. Zijn aanwezigheid en invloed was op en buiten het veld van onschatbare waarde.”

Fledderus is vastberaden om Robben voor de club te behouden. „Wij hebben hem aangeboden in een rol binnen de club actief te blijven, in welke functie dan ook. Arjen heeft aangegeven eerst vakantie te willen vieren met zijn gezin en even afstand te nemen van het voetbal. Daarna zal er ongetwijfeld een moment komen waarop wij weer eens met elkaar aan tafel schuiven. Daarnaast willen wij het beëindigen van zijn actieve voetbalcarrière ook niet geruisloos laten verlopen en zullen wij gaan kijken naar een moment waarop supporters en sponsors van de club in ons stadion afscheid kunnen nemen van Robben als speler”, aldus Fledderus.

David Alaba, oud ploeggenoot van Robben bij Bayern München en deze zomer overstappend naar Real Madrid, plaatste een tweet met een kwinkslag. „Ik wacht op je comeback, Arjen!”, verwees de Oostenrijker lachend naar het eerdere ’afscheid’ van Robben.