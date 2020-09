Pijnlijke avond Willem II tegen Rangers

Na een goede beginfase van de club uit Tilburg ging het vervolgens helemaal mis. James Tavernier (penalty) en Ryan Kent deden de thuisploeg namens de Schotten in de respectievelijke 22e en 27e minuut pijn. Wellicht was het anders gelopen als Vangelis Pavlidis voor de openingstreffer vanuit zeer kansrijke positie had gescoord voor Willem II, maar de spits raakte slechts de lat.

Het bleek een voorbode voor een vervelende avond, waarop het ook buiten het stadion behoorlijk misging. Fans van Willem II hielden bij een door de gemeente toegestaan feestje de coronaregels niet in acht.

In de tweede helft sloegen Filip Helander en Connor Goldson nog toe namens de ploeg van Steven Gerrard. Rangers treft volgende week donderdag Galatasaray, dat Hajduk Split mede namens een doelpunt van Ryan Babel verschalkte: 2-0.

Op 2 oktober wordt er bij de de UEFA in Nyon geloot voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Feyenoord en AZ zijn al zeker van deelname aan de groepsfase van de tweede Europa Cup. PSV won donderdagavond met 1-5 van Mura en heeft een zege op Rosenborg nodig voor een plek in het hoofdtoernooi.