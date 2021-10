Bayern-verdediger Lucas Hernandez toch niet de cel in

Een rechtbank in Madrid heeft de straf van zes maanden gevangenschap wegens het overtreden van een straatverbod omgezet in een voorwaardelijke straf met een looptijd van vier jaar en een geldboete. De Franse international was in beroep gegaan na zijn veroordeling.

Hernandez en zijn partner Amelia de la Ossa Llorente werden na een heftige ruzie beiden veroordeeld voor huiselijk geweld. Dat gebeurde in de tijd dat de voetballer uitkwam voor Atlético Madrid. Het koppel kreeg een taakstraf en mocht elkaar gedurende zes maanden niet meer zien. Nadat beiden zich weer snel hadden verzoend, werden ze bij terugkeer van hun huwelijksreis opgepakt wegens overtreding van het contactverbod.

Hernandez’ vrouw ging vrijuit omdat ze op het moment dat ze werden aangehouden het vonnis nog niet had ontvangen. In Spanje blijft een straatverbod van kracht ook als de betrokkenen zich weer hebben verzoend, dit om er zeker van te zijn dat dat niet onder dwang is gebeurd.