Napoli speelt komende wedstrijden met speciaal Maradona-shirt

Voetbal

NEC gaat bekijken of stadion ADO Den Haag een serieuze optie is

NEC gaat onderzoeken of het afwerken van de komende thuiswedstrijden in Den Haag een serieuze optie is. ADO Den Haag heeft aangeboden het Haagse Cars Jeans Stadion te gebruiken, zo bevestigen beide clubs. Vorige maand stortte een deel van de tribunes van het stadion van NEC in. Deze week werd duidel...