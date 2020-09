Aleksander Ceferin verdedigt besluit om 16.000 fans toe te laten bij Supercup

„We hebben 16.000 mensen in het stadion, nog niet eens 30 procent van de totale capaciteit”, aldus de voorzitter van de UEFA in Boedapest, waar het coronavirus de laatste tijd weer oplaait.

„De maatregelen zijn streng en er is geen sprake van gezondheidsrisico’s voor de fans”, vervolgde Ceferin. „Het gemakkelijkste voor ons zou zijn om niets te doen en de tribunes leeg te laten. Gezondheid is de eerste prioriteit. Maar we willen de mensen ook hoop brengen.”

Ceferin wees er verder op dat het aantal fans dat wordt toegelaten tot wedstrijden momenteel aanzienlijk varieert per land in Europa. Sommige landen hanteren een vast maximumaantal toeschouwers, andere landen laten het afhangen van de capaciteit van het stadion. Engeland en Spanje zijn het nieuwe seizoen begonnen met wedstrijden achter gesloten deuren.

Meerdere supporters van Bayern leverden hun ticket de voorbije dagen in vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus in Boedapest.