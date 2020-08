Domper voor AZ in voorbereiding op CL-kwalificatie

AZ zou donderdag om 16.30 aftrappen tegen Fortuna Sittard, maar het vriendschappelijke duel gaat niet door omdat één speler van de Limburgers positief is getest op het coronavirus. Zo meldt AZ op de clubsite. Uit voorzorg vindt de wedstrijd geen doorgang.

Een lelijke tegenvaller voor de formatie van trainer Arne Slot, aangezien de confrontatie - in de tweede voorronde van de Champions League - met Viktoria Plzen op woensdag 26 augustus op het programma staat.

„Het is jammer dat we nu niet kunnen oefenen tegen Fortuna”, zegt Slot. „Want we waren blij dat ze in deze belangrijke fase bereid waren om tegen ons te spelen. Maar we willen geen risico nemen. We zijn nu op zoek naar een tegenstander voor morgen om ons optimaal te kunnen voorbereiden op de kwalificatie van de Champions League van aanstaande woensdag.”