Fortuna Sittard na Turkse oproep ineens ’vierde club van Nederland’

Ilicali, ook wel de ’Turkse John de Mol’ genoemd, wil graag mede-eigenaar worden van Fortuna Sittard en riep zijn volgers begin deze week via een live-uitzending op de Turkse televisie op om de Limburgse club massaal te volgen op Instagram.

Het gevolg is dat de club van 20.000 naar inmiddels 108.000 volgers is gegroeid, en daardoor op Instagram nu de vierde club van Nederland is, achter Ajax, PSV en Feyenoord. Ilicali heeft grote plannen met Fortuna Sittard, zo maakte eigenaar Isitan Gün onlangs bekend.

Fortuna Sittard promoveerde in 2018 na een verblijf van zestien jaar in de Keuken Kampioen Divisie weer naar de Eredivisie, en handhaafde zich het eerste jaar zonder nacompetitie te hoeven spelen. In de door de coronacrisis voortijdig beëindigde afgelopen jaargang stond de ploeg acht speelronden voor het einde op een zestiende plaats.

