Roze droom Remco Evenepoel eindigt in nachtmerrie

Evenepoel die voor de rustdag al was gezakt naar de 19e plek in het klassement kon na de val wel verder maar kwam op de Sega di Ala binnen op ruim 36 minuten van ritwinnaar Daniel Martin.

Evenepoel was na de beklimming van de Passo San Valentino weer aangesloten in de groep met klassementsfavorieten toen er voor hem enkele renners onderuitgingen. In een poging eromheen te rijden, ging de Belg van Deceuninck - Quick-Step met hoge snelheid over de vangrail. Hij kon snel weer opstaan, maar toen Evenepoel weer bij zijn positieven was, knalde Mikel Nieve (Team BikeExchange) ook nog eens tegen hem op. De Spanjaard kwam zich meteen excuseren.

Evenepoel kwam samen met enkele ploeggenoten op grote achterstand over de finish met een gezwollen elleboog.

Ronde van Lombardije

Evenepoel kwam vorig jaar in augustus zwaar ten val in de Ronde van Lombardije. Hij raakte toen bij een afdaling een muurtje en viel in een ravijn en liep daarbij een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong op.

Ook de Italiaan Giulio Ciccone was een van de slachtoffers van de valpartij. De renner van Trek-Segafredo zat snel weer op de fiets en kon aansluiten in het peloton, maar verloor op de slotklim veel tijd. Hij kwam binnen als 28e op bijna 8 minuten en zakte in het algemeen klassement van de zesde naar de tiende plaats.