Nieuw Feyenoord-stadion aan de Maas moet aanjager miljardenproject blijven

Voetbal

Steven Berghuis, Joël Drommel en Jurriën Timber vallen weg bij Oranje, Van Gaal roept drie vervangers op

Bondscoach Louis van Gaal kan de komende week in de beslissende fase van de WK-kwalificatie geen beroep doen op Steven Berghuis, Joël Drommel en Jurriën Timber. Steven Bergwijn, Jasper Cillessen en Devyne Rensch nemen hun plaatsen in de selectie van het Nederlands elftal in.