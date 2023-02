Ex-topskiester Fanchini (37) overlijdt aan kanker

„Aan het einde van een ernstige ziekte is Elena Fanchini overleden in haar woonplaats Solato”, meldde de FISI in een korte verklaring. De aard van de kanker werd niet bekendgemaakt.

Knieën van glas

Fanchini won onder meer zilver op de afdaling bij de WK ski van 2005. In de wereldbeker behaalde ze vier keer het podium op de afdaling, met daarbij twee overwinningen: in 2005 in het Canadese Lake Louise en vier jaar later in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. Maar ze werd veelvuldig gehinderd door blessures, vooral aan haar knieën die „van glas” leken, zei ze soms.

Zware val

Nadat ze de Spelen van 2018 had gemist en de tumor was verwijderd kwam ze later dat jaar zwaar ten val tijdens een training waarbij ze een gebroken vinger, gebroken kuitbeen en ernstige kneuzingen aan de linkerknie opliep. Tot een terugkeer op de piste kwam het niet.

Vorige maand droeg haar landgenote Sofia Goggia een zege in Cortina op aan Fanchini die, zo zei ze, „een moeilijke tijd had.”