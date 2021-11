Frédérique Matla verbreekt indrukwekkend record Maartje Paumen

Matla neemt haar ploeg het hele seizoen al bij de hand en met de rake strafcorner tegen HDM verbrak ze wederom records. Ze is de enige speler die dit seizoen in alle dertien wedstrijden trefzeker was. Bovendien was het de zeventiende wedstrijd op rij waarin Matla scoorde voor Den Bosch. Ze verbreekt hiermee het clubrecord van Maartje Paumen.

Ook achtervolgers SCHC en Amsterdam boekten overwinningen. Nummer 2 SCHC schoof Klein Zwitserland met 3-0 aan de kant. Het is pas de tweede keer in de clubhistorie dat de ploeg ongeslagen is in de eerste dertien wedstrijden van het seizoen. Amsterdam kwam tegen Oranje-Rood op achterstand, maar herstelde zich razendsnel. Een minuut na de tegengoal kwamen de Amsterdammers alweer langszij en met een rake strafcorner werd de zege uiteindelijk veiliggesteld.

Pinoké ging op bezoek bij Kampong onderuit (2-1) en verloor daardoor de vierde plek aan HGC dat met 3-2 won van Victoria. Op 6 maart wordt de competitie weer hervat.