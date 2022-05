Judo-goud voor Spijkers en Korrel in Bulgarije, Meyer pakt brons

Jur Spijkers heeft, enigszins verrassend, goud gewonnen bij de zwaargewichten op de Europese kampioenschappen in het Bulgaarse Sofia. De 25-jarige Nederlander won de finale in de klasse boven 100 kilogram van de Duitser Johannes Frey. Spijkers kreeg zijn tegenstander al vrij snel met een armzwaai op de grond en zette aan de rand van de tatami door. De Duitser lag kansloos op zijn rug.

De Nederlander judode een sterk toernooi, waarin hij in de halve finales oud-wereldkampioen Goeram Toesjisjvili uit Georgië versloeg.

Korrel

De 28-jarige Korrel versloeg op de EK in het Bulgaarse Sofia in een slopende finale in de klasse tot 100 kilogram de Pool Piotr Kuczera. Na 4 minuten en 20 seconden in de verlenging (golden score) kreeg Korrel zijn tegenstander op de rug.

Korrel, die op de EK van 2016 brons veroverde, won op weg naar de finale in Sofia achtereenvolgens van de Duitser Falk Petersilka, Elmar Gasimov uit Azerbeidzjan en in de halve finales van zijn landgenoot Simeon Catharina. Catharina was door de nederlaag tegen de oppermachtige Nederlander veroordeeld tot de strijd om het brons, maar ook die partij verloor hij. De Spanjaard Nikoloz Sherazadishvili was net iets sterker.

Michael Korrel heeft het geflikt. Ⓒ ANP/HH

Eerder op de EK won Guusje Steenhuis zilver in de klasse tot 78 kilogram.

Roy Meyer

Roy Meyer heeft brons overgehouden aan zijn EK-deelname. Hij won de medaille in de klasse boven 100 kilogram door de Hongaar Richard Sipocz te verslaan. Het is de tweede bronzen EK-medaille voor de 30-jarige Meyer, die kort voor Spijkers in actie kwam.

Meyer in actie. Ⓒ ANP/HH

Meyer verloor in de kwartfinales van de Georgiër Goeram Toesjisjvili, maar verdiende alsnog de kans op een bronzen medaille door in de herkansingen de Oostenrijker Daniel Allerstorfer te verslaan. In de partij om het brons was Meyer vanaf het begin de agressievere judoka. Hij kreeg een score voor een beenzwaai.