Pogba zinspeelt op vertrek bij Manchester United

Paul Pogba overweegt Manchester United na drie jaar te verlaten. Dat zei de Fransman, die vorig jaar in Rusland met zijn land wereldkampioen werd, op een bijeenkomst in Tokio.

„Het is misschien wel het juiste moment om buiten Engeland op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging”, aldus Pogba.

Het waarschijnlijke vertrek komt niet voort uit onvrede, zo verklaarde Pogba (26). „Het zijn mooie jaren geweest in Manchester, met hele mooie en hele slechte momenten. Bij elke club maak je ’up and downs’ mee. Dat was hier niet anders.”

Volgens Britse media gaat Pogba kiezen uit twee clubs, Real Madrid of Juventus. Hij speelde eerder al voor Juventus.