Carel Eiting en FC Volendam beschuldigen elkaar in arbitragezaak van het niet nakomen van afspraken

ZEIST - Het had de titel van een palingsoundnummer van de zingende clubvoorzitter Jan Smit of een andere Volendamse zangcoryfee kunnen zijn, maar ’belazerd en bedrogen’ was de kernachtige samenvatting van het gevoel van zowel Carel Eiting als FC Volendam, dat naar voren kwam bij de door de aanvoerder tegen zijn werkgever aangespannen arbitragezaak. In het slepende conflict over de door Eiting gewenste en door Volendam geblokkeerde transfer naar FC Twente hoopt de oud-Ajacied op uitkomst door de arbitragecommissie van de KNVB, die zich moest buigen over een bijzonder ingericht arbeidscontract.

Carel Eiting bij de KNVB voor de arbitragezaak tussen FC Volendam en de middenvelder. De arbitragecommissie van de voetbalbond moet uitsluitsel geven of de 25-jarige voetballer inderdaad voor een gelimiteerd bedrag mag vertrekken bij de club, zoals hij zelf graag zou willen. Ⓒ ANP / ANP