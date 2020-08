Zoete jeugdherinnering Steven Berghuis: ’Droom groot’

„Deze foto werd vandaag 13 jaar geleden genomen tijdens een wedstrijd tussen mijn toenmalige amateurclub WSV Apeldoorn en Feyenoord”, schrijft Berghuis. „Ik was 15 jaar oud en had de dag ervoor gehoord dat ik deel zou uitmaken van het team dat tegen Feyenoord speelde. We verloren met 1-4. Ik speelde een kwartier en maakte de enige goal, en vierde het alsof ik had gescoord in de Champions League-finale. Nu speel ik voor Feyenoord en ben ik aanvoerder. Droom groot en geniet ervan.”

Berghuis maakte in 2009 de overgang naar de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles/FC Twente. In 2011 maakte hij zijn debuut voor FC Twente. Vervolgens kwam de Oranje-international uit voor VVV-Venlo, AZ en Watford. Sinds 2016 is Berghuis Feyenoorder.