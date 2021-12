Broer Hamilton: ’Lewis is in de steek gelaten door de sport waar hij zoveel voor gegeven heeft’

„De FIA heeft zijn eigen regels verbroken, wat een schande is voor onze sport”, zo schrijft hij op Instagram in een post die hij de titel ’de ware kampioen’ heeft meegegeven. „Maar hoewel we benadeeld zijn, zijn we nederig in ons verlies.” Daarvoor wijst hij onder andere naar de felicitatie van zijn vader. „Mensen mogen zeggen wat ze willen, maar mijn vaders gebaar bewijst alle haters en twijfelaars hun ongelijk. Het laat zien wie we zijn als The Hamiltons.”

„Mensen hun ongelijk bewijzen zit in ons dna en Lewis doet dit op dagelijkse basis. Hij bleef uiterst professioneel en beschaafd, ook al weten we allemaal dat hij in de steek is gelaten door de sport die hij zoveel gegeven heeft”, aldus Nicolas Hamilton.

Tot slot heeft hij nog een compliment voor Verstappen in huis. „De felicitaties aan Max. Het was een fantastisch seizoen van hem.”

