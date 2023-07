Premium Het beste van De Telegraaf

Opvolger Ron Jans wil doorgaan in de stijl en traditie van zijn voorganger Nieuwe FC Twente-trainer Joseph Oosting: ’Als iets goed is, hoef je niet te veranderen’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Joseph Oosting. Ⓒ ANP/HH

HENGELO - Op zijn vakantie-adres op het eiland Elba lichtte de telefoon van de nieuwe FC Twente-trainer Joseph Oosting met enige regelmaat op als er weer een belangrijke speler uit Enschede was vertrokken, maar dat kon zijn vakantieplezier niet bederven. ,,Er zijn natuurlijk key-players vertrokken. FC Twente heeft het afgelopen seizoen geweldig gedaan en dat is daar het gevolg van. Ik vertrouw erop dat we daar goede spelers voor terugkrijgen, voor een deel is dat al gebeurd. En daar vertrouw ik Jan (Streuer, red.) en Arnold (Bruggink, red.) volledig in.”