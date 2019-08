Joshua gaat in december op voor revanche tegen Ruiz

Ruiz zorgde eind mei in New York voor een daverende verrassing door de nog ongeslagen Joshua in de zevende ronde uit te schakelen. De 29-jarige uitdager mag zich daardoor nu wereldkampioen noemen bij vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO. Hij is de eerste wereldkampioen in het zwaargewicht ooit uit Mexico.

Ruiz staat als beroepsbokser op 33 overwinningen, waarvan 22 op knock-out. Hij verloor één keer, in 2016 tegen de Nieuw-Zeelander Joseph Parker in een duel om de WBO-wereldtitel. Joshua staat op 22 overwinningen.