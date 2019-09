Video: Uitgescholden Neymar maakt winnende met omhaal

De bevrijdende goal van Neymar was bijzonder fraai. Na een voorzet Abdou Diallo vanaf de linkerflank werkte Neymar de bal met een omhaal met links, via de binnenkant van de paal, in het doel. Niet veel later leek Neymar ook voor de 2-0 te zorgen, maar dat doelpunt werd afgekeurd.

Neymar had zijn zinnen de afgelopen maanden gezet op een transfer, maar uiteindelijk kwam PSG er met geen enkele geïnteresseerde club uit. Hij mist de eerste vier duels van de regerend kampioen, maar maakte tegen Strasbourg weer zijn eerste minuten van het seizoen.

Koploper PSG, dat woensdag Real Madrid ontvangt in de Champions League, heeft na vijf duels twaalf punten.

Vijandigheden

Neymar speelde zaterdagavond voor het eerst weer voor PSG,zomer lang bij andere clubs gesolliciteerd werd. De fans waren zijn wens om te vertrekken echter niet vergeten, en namen de duurste voetballer aller tijden zwaar op de korrel.

De vijandigheden in het Parijse Parc des Princes werden ingezet zodra de namen van de basisploeg werd omgeroepen. Toen Neymar werd afgeroepen, reageerden de thuisfans met gejoel, gefluit en opgestoken middelvingers.

De harde kern had zelfs een spandoek mee - speciaal voor de gelegenheid in het Portugees, zodat Neymar en zijn vader het zeker zouden snappen. „Neymar Sr, venda seu filho na Vila Mimosa.” Neymar Senior, verkoop je zoon maar in Vila Mimosa. Dat is een bekende prostitutiewijk in het Braziliaanse Rio de Janeiro”, was te lezen.

Maar daar bleef het niet bij. Net voor de aftrap zong de harde kern van de Parijse fans „Neymar, hijo de puta.” Verder: gefluit, elke keer Neymar aan de bal was, of als hij probeerde een hoekschop te trappen.