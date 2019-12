PSG-Coach Tuchel fluit Mbappé terug

Hij reageerde desgevraagd op een incidentje afgelopen zaterdag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Montpellier (1-3). Mbappé (20) moest in de laatste minuut op last van Tuchel naar de kant. Eric Maxim Choupo-Moting was zijn vervanger.

Mbappé ging met het nodige misbaar van het veld. „Als je zoveel talent hebt als hij en al titels hebt gewonnen, vind je het niet leuk om gewisseld te worden. Maar hij zal eraan moeten wennen. Ook zijn vervanger verdient zijn respect.” Tuchel voegde er haastig aan toe dat de kwestie met Mbappé al lang en breed is opgelost. „Na afloop zijn we het snel vergeten. Ik neem het ook absoluut niet persoonlijk op.”

PSG is in groep A al zeker van de eerste plaats.