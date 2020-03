Oud-wereldkampioen geeft Max Verstappen advies

Van de laatste zes jaar werd Hamilton vijf keer wereldkampioen. Op 2016 na, toen ging zijn ploeggenoot Nico Rosberg met de titel aan de haal. Als coureurs als Max Verstappen (Red Bull) of Charles Leclerc (Ferrari) - beide getipt als kanshebber op de wereldtitel - hetzelfde kunstje over willen doen, dan moeten zij in de huid kruipen van de gestopte Duitse coureur.

Volgens Hill moet Hamilton zich ’oncomfortabel’ voelen. Dan is de 35-jarige Brit te verslaan. Want dat is precies wat Rosberg in 2016 deed. Een andere manier om Hamilton te snel af te zijn op het circuit gaat lastig worden, want de Mercedes-coureur heeft weinig zwakke punten weet Hill. „Als coureur heeft hij een onaantastbare mix van buitengewoon talent, ervaring en vertrouwen”, zegt hij in een interview met het officiële F1 magazine.

Rosberg speelde in zijn succesjaar een gemeen spelletje met zijn ploeggenoot. Hamilton was de eerste coureur van Mercedes, maar daar trok de Duitser zich weinig van aan. Sterker nog, openlijk sprak hij over zijn titelaspiraties en liet hij weten niet aan de kant te zullen gaan voor zijn ploeggenoot. „Lewis doet dat soort dingen niet. Het zit niet in zijn karakter. Als hij het opneemt tegen iemand die bereid is hem van streek te maken, dan is Lewis misschien kwetsbaar. Coureurs moeten doen wat Nico deed. Hij zorgde ervoor dat Hamilton zich ongemakkelijk voelde. Dat is de enige manier om hem te verslaan””

De vraag is echter wanneer Verstappen of Leclerc het Hamilton moeilijk kunnen maken. Voorlopig ligt het Formule 1-seizoen stil en wordt de ene na de andere Grand Prix van de kalender gehaald wegens het coronavirus. Wanneer de koningsklasse van de autosport weer zal starten is vooralsnog onbekend.