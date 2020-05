Weghorst kan Dortmund niet afstoppen

Echt imponeren deed Dortmund niet, maar de winst in de Volkswagen-stad was wel genoeg om de achterstand op Bayern weer te verkleinen tot een punt. De koploper komt later zaterdag nog in actie tegen Eintracht Frankfurt.

Misser Haaland

Het was de wedstrijd met Wout Weghorst aan de ene kant in de spits en Erling Braut Haaland aan de andere kant. Beide aanvalsleiders hadden geen grootse middag, hoewel Haaland onbedoeld een aandeel had in de 0-1. De voorzet van Thorgan Hazard werd door Haaland gemist, waarna Raphael Guerreiro de bal bij de tweede paal binnen liep.

Na rust leek Weghorst met een assist aan de basis van de 1-1 van Renato Steffen te staan, maar de Zwitser schoot vrij voor het doel over. In de slotfase counterden de bezoekers via Achraf Hakimi naar 0-2. De ploeg van Weghorst eindigde met tien man, nadat invaller Felix Klaus met rood werd weggestuurd.

Borussia Dortmund vreest dinsdag in de topwedstrijd tegen Bayern München wel zonder Mats Hummels te moeten spelen. De verdediger, oud-international, viel in de gewonnen ontmoeting met Wolfsburg geblesseerd uit.

„Hij heeft last van een achillespees”, zei technisch directeur Michael Zorc. „De blessure hindert hem al enige tijd op de training. We hopen hem met intensieve behandeling op tijd fit te krijgen.”

Dortmund heeft 1 punt achterstand op Bayern. De kampioen uit München kan de voorsprong zaterdagavond in het duel met Eintracht Frankfurt nog wel vergroten.

Klaassen belangrijk

Davy Klaassen stond met een prachtige assist aan de basis van de 1-0 zege van Werder Bremen bij SC Freiburg. De oud-captain van Ajax stuurde vanaf links ploeggenoot Leonardo Bittencourt de diepte in, die feilloos afrondde. Bremen haakte door de zege weer aan bij nummer 16 Fortuna Düsseldorf, dat twee punten meer heeft en zondag in actie komt.

Schreuder speelt gelijk

Alfred Schreuder had met Hoffenheim een bliksemstart tegen Paderborn door al na vier minuten op voorsprong te komen. De vreugde na de goal van Robert Skov was van korte duur, want vijf minuten later ging Ermin Bicakcic afgrijselijk in de fout. Zijn hopeloze inspeelpass werd door Dennis Srbeny fraai afgestraft: 1-1.

