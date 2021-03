Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Club Brugge bij beursgang maximaal 258 miljoen euro waard

08:54 uur Voetbalclub Club Brugge wordt bij de beursgang maximaal een kleine 260 miljoen euro waard. De koploper in de Jupiler Pro League gaat als eerste Belgische voetbalclub naar de beurs en maakt volgende week vrijdag zijn debuut op de aandelenmarkt in Brussel. Het aandeel wordt verhandeld onder de vierletterige naam CLUB.

Club Brugge is niet de enige voetbalclub met een beursnotering. In Nederland is Ajax een beursgenoteerd bedrijf. De Amsterdammers hebben een beurswaarde van een kleine 292 miljoen euro. In het buitenland is Manchester United met een beurswaarde van 2,6 miljard euro de waardevolste voetbalclub. Juventus volgt met ruim 1 miljard euro en Borussia Dortmund is 540 miljoen euro waard.

Basketbal: Lillard goed voor 50 punten bij Trail Blazers

08:42 uur Dankzij twee benutte vrije worpen in de slotseconden van het gewonnen thuisduel met New Orleans Pelicans (125-124) eindigde Damian Lillard precies op 50 punten. Voor de sterspeler van Portland Trail Blazers was het de twaalfde keer dat hij in een NBA-wedstrijd 50 punten of meer liet noteren.

Lillard neemt inmiddels in dit kader op de eeuwige ranglijst van topscorers samen met LeBron James (LA Lakers) de zevende plek in. Wilt Chamberlain (118 keer), Michael Jordan (31), Kobe Bryant (25), James Harden (23), Elgin Baylor (23) en Rick Barry (14) staan boven hen.

Lillard was als grote uitblinker bijna nog als verliezer van de vloer gestapt. Het ultieme schot van Zion Williamson in de zoemer ketste echter af op de ring.

Afdalingen bij wereldbekerfinale in Lenzerheide afgelast

08:19 uur De afdalingen voor mannen en vrouwen bij de wereldbekerfinale in Lenzerheide zijn afgelast. Door aanhoudende sneeuwval op de Zwitserse piste zijn races woensdag niet mogelijk. De afgelopen dagen konden de trainingen om dezelfde reden ook niet volgens het vastgestelde schema doorgaan.

Door het schrappen van de laatste wedstrijd zijn Beat Feuz uit Zwitserland en Sofia Goggia uit Italië zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement van de afdaling.

Voor donderdag staat de super-G voor mannen en vrouwen in Lenzerheide op het programma. De strijd om de algemene wereldbeker is nog niet beslist. De Fransman Alexis Pinturault en de Slowaakse Petra Vlhova leiden in het klassement van de allrounders.

Zeilen: Huisman behoudt America's Cup met Team New Zealand

07:21 uur Team New Zealand, met de Nederlandse zeiler Carlo Huisman aan boord, heeft ten koste van het Italiaanse zeilteam Luna Rossa de eindzege in America's Cup veiliggesteld. Onder grote publieke belangstelling in Auckland won de ploeg van stuurman Peter Burling ook de tiende race. Daarmee kwam de stand in de best-of-13 serie op 7-3.

Voor Team New Zealand was het de vierde triomf in de prestigieuze strijd om de 'Auld Mug', de bokaal die in 1851 voor het eerst werd uitgereikt. In 1995, 2000 en 2017 ging de trofee ook al naar Nieuw-Zeeland.

Huisman behoorde voor de tweede keer tot het winnende team. Vier jaar geleden veroverde hij onder leiding van Burling voor de kust van Bermuda de 35e editie van America's Cup. Team New Zealand versloeg destijds de Amerikaanse ploeg met 7-1.