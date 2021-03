Ook besmettingen in Groot-Brittannië en Duitsland na EK indoor

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Paris Saint-Germain schakelt Lille uit in beker

19.56 uur: Paris Saint-Germain heeft in de achtste finale van de Franse beker Lille uitgeschakeld. De titelverdediger versloeg de huidige koploper van de competitie op eigen veld met 3-0. Lille werd onlangs in de Europa League verslagen door Ajax.

PSG kwam al na 9 minuten op voorsprong, dankzij een doelpunt van de Argentijn Mauro Icardi. Vlak voor rust werd het 2-0 door een benutte strafschop van Kylian Mbappé. De vedette stond toen net enkele minuten in het veld, nadat hij mede doelpuntenmaker Icardi al in de 39e minuut was komen vervangen. In blessuretijd scoorde Mbappé nogmaals.

Oud-Ajacied Sven Botman was als gebruikelijk basisspeler bij Lille. Mitchel Bakker zat op de bank bij PSG.

Voetbal: Celtic tegen Rangers mag komend weekeinde toch doorgaan

19.47 uur: De wedstrijd tussen Celtic en Rangers FC in de voetbalcompetitie van Schotland mag toch doorgaan. Volgens Britse media geeft de regering hiervoor toestemming, hoewel er grote vrees bestaat dat de fans de coronaregels niet naleven.

Rangers werd onlangs voor de tiende keer kampioen in Schotland, wat tot massale bijeenkomsten van feestvierende fans leidde. Ook bij de klassieke derby, ook wel Old Firm genoemd, willen de gemoederen bij de rivaliserende supportersgroepen nog wel eens hoog oplopen.

Beide clubs hebben hun supporters opgeroepen het duel toch vooral thuis te volgen.

Voetbal: In Duitsland weer voetbalduel met publiek

19.46 uur: Voor het eerst sinds lange tijd wordt er in het komend weekeinde in Duitsland weer een voetbalwedstrijd met publiek gespeeld. Het gaat om het duel tussen Hansa Rostock en Halleschen FC. De regering van de betreffende deelstaat heeft toestemming gegeven 777 bezoekers toe te laten. In het Ostseestadion van Hansa Rostock is plaats voor 30.000 bezoekers.

Het gaat om een wedstrijd op het derde niveau van Duitsland.

Voetbal: Trainer Mourinho van de Spurs is niet voorzichtig met Kane

19.37 uur: Harry Kane verschijnt donderdag aan de aftrap van het thuisduel van Tottenham Hotspur tegen Dinamo Zagreb in de Europa League. Trainer José Mourinho is niet van plan zijn topscorer te sparen.

Kane had vorige week met twee doelpunten een groot aandeel in de uitzege op Dinamo Zagreb (0-2). Hij kreeg tijdens dat duel ook een harde trap tegen een knie. „Maar hij zal gewoon starten”, zei Mourinho woensdag tijdens een persconferentie. „Zo groot is onze voorsprong nu ook weer niet.”

Tottenham Hotspur staat achtste in de Premier League en heeft niet veel kans meer om zich via de competitie voor de Champions League voor volgend seizoen te plaatsen. De winnaar van de Europa League mag ook aan de nieuwe editie van de Champions League deelnemen.

Mourinho hoopt dat Kane volgende week niet te veel belast wordt bij de Engelse ploeg, die het tegen San Marino, Albanië en Polen opneemt. „Ik heb er niets over te zeggen, maar ik hoop niet dat hij al die drie duels in actie komt”, zei de coach die tegen Dinamo Zagreb geen beroep kan doen op de geblesseerde Son Heung-Min.

Atletiek: Ook besmettingen in Groot-Brittannië en Duitsland na EK indoor

19.35 uur: Meer ploegen dan alleen die uit Nederland hebben te maken met veel coronabesmettingen na het EK indoor in het Poolse Torun. Negen leden van de Britse atletiekploeg die bijna twee weken geleden deelnam aan het evenement zijn besmet geraakt. In Duitsland werd bekend dat zeven leden van die ploeg zijn besmet. Nederland bevestigde eerder al acht gevallen.

De Britse krant The Times meldde dat de hele EK-ploeg na terugkeer in Groot-Brittannië al in isolatie is gegaan. Dat gebeurde nadat in eerste instantie een staflid positief was bevonden. Inmiddels zijn er negen besmettingen geconstateerd onder Britse deelnemers. Nog niet iedereen van die atletiekploeg is al getest.

Korte tijd later meldde de Duitse atletiekfederatie dat inmiddels zeven leden positief zijn getest op het virus. Duitsland vaardigde 48 atleten af en 19 begeleiders naar Polen. Namen werden niet bekendgemaakt. De Duitse bond vermeldde wel dat bij meerdere landen positieve gevallen aan het licht waren gekomen.

De Atletiekunie bevestigde maandag dat er acht Nederlandse EK-atleten na het toernooi in Polen positief hebben getest. Namen zijn ook hier niet bekendgemaakt. Geen van deze atleten is echt ziek. „Sommigen vertonen lichte klachten en zijn wat grieperig, anderen hebben nergens last van”, liet technisch directeur Ad Roskam weten.

Volgens Roskam verliep het naleven van de coronaregels in Torun moeizaam. De Atletiekunie heeft de positieve gevallen binnen de ploeg gemeld aan de Europese federatie, die eindverantwoordelijk was voor het toernooi.

Schaatsen: Michelle de Jong verlengt contract bij Reggeborgh

18.09 uur: Michelle de Jong heeft haar contract bij schaatsteam Reggeborgh met twee jaar verlengd. De Friese sprintster is nu tot 2023 aan de ploeg verbonden.

„Ik ben zeker heel blij dat ik door kan bij Reggeborgh tot een jaar na de Olympische Spelen”, zegt de 21-jarige De Jong. „Ik heb er ook heel veel zin in om weer met dit team aan de slag te gaan.”

Schaatsteam Reggeborgh bestaat komend seizoen uit Ronald Mulder, Kjeld Nuis, Wesley Dijs, Janno Botman, Gijs Esders, Mathias Vosté, Ireen Wüst, Femke Kok, Michelle de Jong en de nieuwkomers Hein Otterspeer, Stefan Westenbroek en Marrit Fledderus.

Olympische Spelen: Rusland gaat deelnemers op vrijwillige basis vaccineren

15.56 uur: Russische sporters die komende zomer deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen zullen worden gevaccineerd tegen Covid-19. Dat gebeurt op vrijwillige basis, verklaarde sportminister Oleg Matitsin tegenover Russische media.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei eerder dat vaccinatie wordt „aangemoedigd”, maar niet verplicht wordt gesteld. „We hebben besloten de sporters die deelnemen aan de Spelen te vaccineren”, zei Matitsin. „Specialisten van onze gezondheidsautoriteiten werken samen met de sportbonden. Dit is onze grootste uitdaging voor de Spelen.”

Russische sporters, die kunnen aantonen dat ze hun sport zonder doping beoefenen, zullen bij de komende olympische evenementen onder de naam Team ROC (Russisch Olympisch Comité) uitkomen. De naam Rusland, de Russische vlag en het Russische volkslied zijn verboden als gevolg van een schorsing wegens grootscheepse dopingfraude tijdens de Winterspelen van Sotsji 2014.

De Olympische Spelen van Tokio werden eerder met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie. In Nederland hoopt sportkoepel NOC*NSF dat alle Nederlandse atleten gevaccineerd zullen zijn voordat ze naar Japan reizen. Technisch directeur Maurits Hendriks zei eerder erop te rekenen dat dat met het huidige inentingstempo lukt.

Voetbal: Fans bij uitgestelde finale Spaanse bekerfinale

13.54 uur: Bij de uitgestelde finale van de Copa del Rey tussen Real Sociedad en Athletic mogen toeschouwers aanwezig zijn. Dat meldt de Spaanse radiozender Cadena Ser. Het duel, de finale van het Spaanse bekertoernooi van het door corona gehinderde seizoen 2019-2020, wordt op 3 april gespeeld in het stadion La Cartuja in Sevilla. Daar is plaats voor 60.000 fans. Ongeveer 20 tot 25 procent van die capaciteit zou mogen worden gebruikt.

De Spaanse voetbalbond heeft het bericht niet bevestigd, wel werd gemeld dat er donderdag een bijeenkomst is met vertegenwoordigers van beide Baskische clubs over de finale. Sinds maart 2020 zijn er bij voetbalwedstrijden in Spanje, en veel andere landen, vanwege de coronapandemie geen toeschouwers meer welkom. Sociedad en Athletic besloten daarop hun finale met een jaar uit te stellen in de hoop dat er weer fans aanwezig konden zijn. Het is de eerste keer dat de twee Baskische clubs elkaar in de finale van de Copa del Rey treffen.

Cadena Ser meldt dat wellicht ook bij de finale van dit seizoen, op 17 april tussen FC Barcelona en Athletic, een beperkt aantal toeschouwers welkom is.

Voetbal: Opluchting bij Van den Brom: geen nieuwe besmettingen bij Genk

12.28 uur: Trainer John van den Brom kan bij Racing Genk zijn trainingsprogramma volgens plan voortzetten. Tijdens een extra testronde op het coronavirus zijn bij de Belgische voetbalclub geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

De nummer 3 van de Belgische ranglijst meldde afgelopen vrijdag dat de selectieleden Bryan Limbombe, Jere Uronen en Tobe Leysen positief hadden getest. Zij verblijven voorlopig nog in quarantaine.

„Bij de coronatesten op maandag en dinsdag zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld. De club nam vorige week extra voorzorgsmaatregelen, bovenop de al geldende strenge regels. Een hele geruststelling dat het bij de drie recente gevallen is gebleven. En dat hopen we zo te houden”, liet de clubleiding weten.

Genk speelt vrijdag thuis tegen Standard Luik. Beide clubs komen elkaar komende maand ook tegen in de Belgische bekerfinale.

Club Brugge bij beursgang maximaal 258 miljoen euro waard

08:54 uur: Voetbalclub Club Brugge wordt bij de beursgang maximaal een kleine 260 miljoen euro waard. De koploper in de Jupiler Pro League gaat als eerste Belgische voetbalclub naar de beurs en maakt volgende week vrijdag zijn debuut op de aandelenmarkt in Brussel. Het aandeel wordt verhandeld onder de vierletterige naam CLUB.

Club Brugge is niet de enige voetbalclub met een beursnotering. In Nederland is Ajax een beursgenoteerd bedrijf. De Amsterdammers hebben een beurswaarde van een kleine 292 miljoen euro. In het buitenland is Manchester United met een beurswaarde van 2,6 miljard euro de waardevolste voetbalclub. Juventus volgt met ruim 1 miljard euro en Borussia Dortmund is 540 miljoen euro waard.

Basketbal: Lillard goed voor 50 punten bij Trail Blazers

08:42 uur: Dankzij twee benutte vrije worpen in de slotseconden van het gewonnen thuisduel met New Orleans Pelicans (125-124) eindigde Damian Lillard precies op 50 punten. Voor de sterspeler van Portland Trail Blazers was het de twaalfde keer dat hij in een NBA-wedstrijd 50 punten of meer liet noteren.

Lillard neemt inmiddels in dit kader op de eeuwige ranglijst van topscorers samen met LeBron James (LA Lakers) de zevende plek in. Wilt Chamberlain (118 keer), Michael Jordan (31), Kobe Bryant (25), James Harden (23), Elgin Baylor (23) en Rick Barry (14) staan boven hen.

Lillard was als grote uitblinker bijna nog als verliezer van de vloer gestapt. Het ultieme schot van Zion Williamson in de zoemer ketste echter af op de ring.

Afdalingen bij wereldbekerfinale in Lenzerheide afgelast

08:19 uur De afdalingen voor mannen en vrouwen bij de wereldbekerfinale in Lenzerheide zijn afgelast. Door aanhoudende sneeuwval op de Zwitserse piste zijn races woensdag niet mogelijk. De afgelopen dagen konden de trainingen om dezelfde reden ook niet volgens het vastgestelde schema doorgaan.

Door het schrappen van de laatste wedstrijd zijn Beat Feuz uit Zwitserland en Sofia Goggia uit Italië zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement van de afdaling.

Voor donderdag staat de super-G voor mannen en vrouwen in Lenzerheide op het programma. De strijd om de algemene wereldbeker is nog niet beslist. De Fransman Alexis Pinturault en de Slowaakse Petra Vlhova leiden in het klassement van de allrounders.

Zeilen: Huisman behoudt America’s Cup met Team New Zealand

07:21 uur Team New Zealand, met de Nederlandse zeiler Carlo Huisman aan boord, heeft ten koste van het Italiaanse zeilteam Luna Rossa de eindzege in America’s Cup veiliggesteld. Onder grote publieke belangstelling in Auckland won de ploeg van stuurman Peter Burling ook de tiende race. Daarmee kwam de stand in de best-of-13 serie op 7-3.

Voor Team New Zealand was het de vierde triomf in de prestigieuze strijd om de ’Auld Mug’, de bokaal die in 1851 voor het eerst werd uitgereikt. In 1995, 2000 en 2017 ging de trofee ook al naar Nieuw-Zeeland.

Huisman behoorde voor de tweede keer tot het winnende team. Vier jaar geleden veroverde hij onder leiding van Burling voor de kust van Bermuda de 35e editie van America’s Cup. Team New Zealand versloeg destijds de Amerikaanse ploeg met 7-1.