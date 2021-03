Sport Kort: John van den Brom haalt opgelucht adem

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Olympische Spelen: Rusland gaat deelnemers op vrijwillige basis vaccineren

15.56 uur: Russische sporters die komende zomer deelnemen aan de Olympische en Paralympische Spelen zullen worden gevaccineerd tegen Covid-19. Dat gebeurt op vrijwillige basis, verklaarde sportminister Oleg Matitsin tegenover Russische media.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zei eerder dat vaccinatie wordt „aangemoedigd”, maar niet verplicht wordt gesteld. „We hebben besloten de sporters die deelnemen aan de Spelen te vaccineren”, zei Matitsin. „Specialisten van onze gezondheidsautoriteiten werken samen met de sportbonden. Dit is onze grootste uitdaging voor de Spelen.”

Russische sporters, die kunnen aantonen dat ze hun sport zonder doping beoefenen, zullen bij de komende olympische evenementen onder de naam Team ROC (Russisch Olympisch Comité) uitkomen. De naam Rusland, de Russische vlag en het Russische volkslied zijn verboden als gevolg van een schorsing wegens grootscheepse dopingfraude tijdens de Winterspelen van Sotsji 2014.

De Olympische Spelen van Tokio werden eerder met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie. In Nederland hoopt sportkoepel NOC*NSF dat alle Nederlandse atleten gevaccineerd zullen zijn voordat ze naar Japan reizen. Technisch directeur Maurits Hendriks zei eerder erop te rekenen dat dat met het huidige inentingstempo lukt.

Voetbal: Fans bij uitgestelde finale Spaanse bekerfinale

13.54 uur: Bij de uitgestelde finale van de Copa del Rey tussen Real Sociedad en Athletic mogen toeschouwers aanwezig zijn. Dat meldt de Spaanse radiozender Cadena Ser. Het duel, de finale van het Spaanse bekertoernooi van het door corona gehinderde seizoen 2019-2020, wordt op 3 april gespeeld in het stadion La Cartuja in Sevilla. Daar is plaats voor 60.000 fans. Ongeveer 20 tot 25 procent van die capaciteit zou mogen worden gebruikt.

De Spaanse voetbalbond heeft het bericht niet bevestigd, wel werd gemeld dat er donderdag een bijeenkomst is met vertegenwoordigers van beide Baskische clubs over de finale. Sinds maart 2020 zijn er bij voetbalwedstrijden in Spanje, en veel andere landen, vanwege de coronapandemie geen toeschouwers meer welkom. Sociedad en Athletic besloten daarop hun finale met een jaar uit te stellen in de hoop dat er weer fans aanwezig konden zijn. Het is de eerste keer dat de twee Baskische clubs elkaar in de finale van de Copa del Rey treffen.

Cadena Ser meldt dat wellicht ook bij de finale van dit seizoen, op 17 april tussen FC Barcelona en Athletic, een beperkt aantal toeschouwers welkom is.

Voetbal: Opluchting bij Van den Brom: geen nieuwe besmettingen bij Genk

12.28 uur: Trainer John van den Brom kan bij Racing Genk zijn trainingsprogramma volgens plan voortzetten. Tijdens een extra testronde op het coronavirus zijn bij de Belgische voetbalclub geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

De nummer 3 van de Belgische ranglijst meldde afgelopen vrijdag dat de selectieleden Bryan Limbombe, Jere Uronen en Tobe Leysen positief hadden getest. Zij verblijven voorlopig nog in quarantaine.

„Bij de coronatesten op maandag en dinsdag zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld. De club nam vorige week extra voorzorgsmaatregelen, bovenop de al geldende strenge regels. Een hele geruststelling dat het bij de drie recente gevallen is gebleven. En dat hopen we zo te houden”, liet de clubleiding weten.

Genk speelt vrijdag thuis tegen Standard Luik. Beide clubs komen elkaar komende maand ook tegen in de Belgische bekerfinale.

Club Brugge bij beursgang maximaal 258 miljoen euro waard

08:54 uur: Voetbalclub Club Brugge wordt bij de beursgang maximaal een kleine 260 miljoen euro waard. De koploper in de Jupiler Pro League gaat als eerste Belgische voetbalclub naar de beurs en maakt volgende week vrijdag zijn debuut op de aandelenmarkt in Brussel. Het aandeel wordt verhandeld onder de vierletterige naam CLUB.

Club Brugge is niet de enige voetbalclub met een beursnotering. In Nederland is Ajax een beursgenoteerd bedrijf. De Amsterdammers hebben een beurswaarde van een kleine 292 miljoen euro. In het buitenland is Manchester United met een beurswaarde van 2,6 miljard euro de waardevolste voetbalclub. Juventus volgt met ruim 1 miljard euro en Borussia Dortmund is 540 miljoen euro waard.

Basketbal: Lillard goed voor 50 punten bij Trail Blazers

08:42 uur: Dankzij twee benutte vrije worpen in de slotseconden van het gewonnen thuisduel met New Orleans Pelicans (125-124) eindigde Damian Lillard precies op 50 punten. Voor de sterspeler van Portland Trail Blazers was het de twaalfde keer dat hij in een NBA-wedstrijd 50 punten of meer liet noteren.

Lillard neemt inmiddels in dit kader op de eeuwige ranglijst van topscorers samen met LeBron James (LA Lakers) de zevende plek in. Wilt Chamberlain (118 keer), Michael Jordan (31), Kobe Bryant (25), James Harden (23), Elgin Baylor (23) en Rick Barry (14) staan boven hen.

Lillard was als grote uitblinker bijna nog als verliezer van de vloer gestapt. Het ultieme schot van Zion Williamson in de zoemer ketste echter af op de ring.

Afdalingen bij wereldbekerfinale in Lenzerheide afgelast

08:19 uur De afdalingen voor mannen en vrouwen bij de wereldbekerfinale in Lenzerheide zijn afgelast. Door aanhoudende sneeuwval op de Zwitserse piste zijn races woensdag niet mogelijk. De afgelopen dagen konden de trainingen om dezelfde reden ook niet volgens het vastgestelde schema doorgaan.

Door het schrappen van de laatste wedstrijd zijn Beat Feuz uit Zwitserland en Sofia Goggia uit Italië zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement van de afdaling.

Voor donderdag staat de super-G voor mannen en vrouwen in Lenzerheide op het programma. De strijd om de algemene wereldbeker is nog niet beslist. De Fransman Alexis Pinturault en de Slowaakse Petra Vlhova leiden in het klassement van de allrounders.

Zeilen: Huisman behoudt America’s Cup met Team New Zealand

07:21 uur Team New Zealand, met de Nederlandse zeiler Carlo Huisman aan boord, heeft ten koste van het Italiaanse zeilteam Luna Rossa de eindzege in America’s Cup veiliggesteld. Onder grote publieke belangstelling in Auckland won de ploeg van stuurman Peter Burling ook de tiende race. Daarmee kwam de stand in de best-of-13 serie op 7-3.

Voor Team New Zealand was het de vierde triomf in de prestigieuze strijd om de ’Auld Mug’, de bokaal die in 1851 voor het eerst werd uitgereikt. In 1995, 2000 en 2017 ging de trofee ook al naar Nieuw-Zeeland.

Huisman behoorde voor de tweede keer tot het winnende team. Vier jaar geleden veroverde hij onder leiding van Burling voor de kust van Bermuda de 35e editie van America’s Cup. Team New Zealand versloeg destijds de Amerikaanse ploeg met 7-1.