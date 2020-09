Sven Kramer vindt twee maanden quarantaine ’geen probleem’

Sven Kramer tijdens de teampresentatie van Jumbo-Visma in Thialf. Ⓒ Timsimaging

HEERENVEEN - De schaatssport staat voor een cruciale week, waarin wordt besloten of de eerste internationale wedstrijden van het seizoen doorgang kunnen vinden. Lukt dat niet, dan ontstaat er een mega-probleem. Volgens Jac Orie, de hoofdcoach van grootmacht Jumbo-Visma, is er voorlopig geen reden tot paniek. Hij schat de kans op meer dan negentig procent dat de internationale schaatsers in november en december massaal in een zogeheten bubbel gaan in Heerenveen.