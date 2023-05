Herbeleef kwalificatie van Monaco met eerste plek Verstappen

Wereldkampioen Max Verstappen kwam als eerste over de finish bij de kwalificatie in Monaco. Een goede kwalificatie was belangrijk, wegens het smalle stratencircuit. Nyck de Vries haalde Q2, maar werd uiteindelijk twaalfde.