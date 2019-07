Van der Heijden wil vertrekken bij Feyenoord

„De trainer kiest voor andere spelers”, zegt de centrale verdediger. „Dat is zijn goed recht. Maar ik ken mijn eigen kwaliteiten en ik denk dat ik daarmee niet op de bank moet zitten. Ook niet bij Feyenoord.”

Feyenoords nieuwe trainer Jaap Stam had in de laatste twee oefenwedstrijden tegen buitenlandse profclubs geen plek in de basis voor Van der Heijden. Tegen Southampton (13-1 nederlaag, enige Rotterdamse treffer van Orkun Kockcu) blunderde Van der Heijdens concurrent Sven van Beek al snel en die viel vervolgens uit met een blessure, waardoor de routinier alsnog aan de bak mocht. Er volgde van zijn kant een goed optreden. „Ik ben duidelijk geen eerste keus nu. Dat ben ik jarenlang wel geweest. Ik kies dan liever voor een nieuw avontuur.”

Jan-Arie van der Heijden in actie terwijl Jaap Stam toekijkt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Gelet op zijn staat van dienst bij Feyenoord rekent Van der Heijden, die opgroeide bij Ajax en ook voor Willem II en Vitesse uitkwam voordat hij in 2015 in Rotterdam neerstreek, op medewerking van zijn werkgever. Zijn contract loopt over tien maanden af. Eerder liet Feyenoord ook Karim El Ahmadi en Brad Jones transfervrij vertrekken.

Jaap Stam kijkt al langer uit naar de komst van een nieuwe centrale verdediger en een spits. Hij rekent op versterking deze week. Ook Renato Tapia keert terug bij selectie.

Jens Toornstra, Nicolai Jorgensen, Sam Larsson en Van Beek (de laatste twee vielen uit tegen Southampton) zijn vraagtekens voor competitiestart tegen Sparta.

Jan-Arie van der Heijden droop vorig jaar regelmatig af na een teleurstellend resultaat. Ⓒ Hollandse Hoogte

Van der Heijden zegt dat de club in de tussentijd ’absoluut’ op hem kan rekenen. Hij is vanaf de eerste dag bij Feyenoord een voorbeeldige prof geweest. En dat wil hij blijven. „Ik heb het ook goed naar mijn zin hier. Ik vind dit een prachtige club, ik ga goed om met iedereen in de selectie en ik vind Rotterdam een fijne stad. Maar ik voel dat Feyenoord geen vertrouwen uitstraalt naar mij voor de toekomst.”

Van der Heijden, gedecideerd: „Dan moet je een keuze maken en samen tot een oplossing komen.”