Het coronawonder van schaatser Laurent Dubreuil: ’De gekste 24 uur uit mijn leven’

De Canadese schaatser zat vorig weekeinde in poleposition om wereldkampioen sprint te worden. Maar na de eerste dag in het Noorse Hamar testte Dubreuil positief op corona. Weg WK, weg droom.

„Het is echt triest”, had zijn Nederlandse coach gereageerd. „Ik had echt kunnen winnen, zonde”, zei de Canadees. De pijlsnelle Dubreuil, de wereldkampioen op de 500 meter en olympisch zilver op de 1000 meter, moest in Noorwegen in isolatie en leek de Wereldbekerfinale van dit weekeinde in Heerenveen op zijn buik te kunnen schrijven.

Maar toen voltrok zich een klein schaatsmirakel. Dubreuil testte vrijdagavond negatief en vertrok zaterdagochtend uit Hamar, om een paar uur later te landen in Amsterdam. Het doel: 13.30 uur halen, voor de eerste 500 meter. De afstand waar hij aan de leiding staat in de Wereldbeker. Een plek die goed is voor een bedrag van 15.000 dollar (13.800 euro). De Canadees landde om 8.45 uur in Amsterdam, maar moest toen dus nog naar Friesland. Daar kwam hij, na wat vertraging met zijn bagage, pas om 12.00 uur aan.

Met een quasi-voorbereiding een goede prestatie afleveren, dat kon toch haast niet? Maar anderhalf uur later schaatste Dubreuil naar een tweede plek op de 500 meter met een tijd van 34.53.

„Dit waren de gekste 24 uur uit mijn leven”, reageerde de Canadees, die na de 500 meter nog een ereronde maakte met zijn dochter Rose. „Prachtig, ik had haar al zeven weken niet gezien. Een van mijn mooiste herinneringen voor het leven. Het lijkt misschien sterk, maar gezien de omstandigheden vind ik dit verreweg de beste prestatie uit mijn carrière.”

Zondag werd Dubreuil vierde op de tweede 500 meter in een tijd van 34.63. Daarmee verzekerde hij zich ten koste van de Japanner Tatsuya Shinhama van de eindzege in de Wereldbeker.