’De oude Max was terug, veel te agressief’

„Verstappen is veranderd, hij is veel rustiger geworden en minder agressief, hij gaat nog amper in de fout.” Dat is de boodschap die de voorbije twaalf maanden meerdere malen te horen was, onder anderen van Red Bull-teambaas Christian Horner.

De Nederlander kwam in de eerste bocht na slechte start in aanraking met Kimi Raikkonen. Een bocht later vloog hij vanwege de schade aan zijn bolide rechtdoor de bandenstapel in. Het werd achteraf door stewards als ’race-incident’ afgedaan.

Maar Rosberg heeft daar een andere mening over. „Verstappen was terug, en een beetje de oude versie van zichzelf”, zei Rosberg in een video op zijn Youtube-kanaal.

„Gewoonweg te agressief, veel te agressief. Ik begrijp ook niet dat hij voluit met de Red Bull blijft rijden, zelfs wanneer die stuk is. Hij heeft stalen zenuwen, maar dat had echt geen zin.”

Reactie Verstappen

Voor de tienduizenden Nederlandse fans die naar het circuit van Spa-Francorchamps waren afgezakt was het alvast een grote teleurstelling, net als voor Verstappen zelf.

„Ik vond dit geen fout. En ook niet van Kimi, hij zag mij niet. Als ik een goede start had gehad, was ik niet in de problemen gekomen. Daar ligt het uiteindelijk aan. Het is achteraf altijd zo makkelijk om te zeggen: je had dit of dat anders moeten doen”, zei de Nederlander maandagavond bij Peptalk.